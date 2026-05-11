Más de 90 empresas y entidades ofrecerán 752 oportunidades de trabajo en el Foro de Empleo de Vitoria, Empleo Gune

Presentación de Empleo Gune 2026 - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Europa celebrará este miércoles la XVII edición del Foro de Empleo de Vitoria-Gasteiz, Empleo Gune, que en el Palacio de Congresos Europa reunirá a más de 90 empresas y entidades que dispondrán más de 750 oportunidades de trabajo en diferentes sectores.

La iniciativa está promovida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava, el Campus de Álava de la Universidad del País Vasco (EHU) y Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo, según ha recordado el consistorio.

En la rueda de prensa de presentación del evento, celebrada este lunes, han participado la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares; la diputada foral de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral, Cristina González; la vicerrectora del Campus de Álava de la EHU, Ixone Fernandez de Labastida; y Francisco Pedraza Moreno, director general de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

Los objetivos la jornada son analizar las oportunidades de empleo en los diferentes sectores económicos, difundir las ofertas de empleo y los perfiles demandados tanto por parte de empresas en vías de expansión en Álava como por parte de la Administración Pública y ofertar actividades dirigidas a mejorar las competencias y a ampliar la información de quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo, han explicado.

La concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo ha explicado que se trata de difundir "las ofertas de empleo y los perfiles demandados por parte de las empresas en vías de expansión en nuestro territorio" además de ofertar "actividades dirigidas a mejorar las competencias de quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo"

Por su parte, la diputada foral de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral, Cristina González, ha defendido que Empleo Gune "se ha consolidado como referente de intermediación laboral", ya que han ampliado la superficie de exposición "por el aumento de las empresas que desean participar".

El director general de Lanbide ha apuntado que la "evolución positiva en contrataciones y en la reducción del desempleo responde, en buena medida, al impulso conjunto de programas e iniciativas como Empleo Gune, en los que colaboramos estrechamente el sector público y el privado", y cree que el evento es el "espacio idóneo" para conocer las principales estrategias de recursos humanos y planes de crecimiento de empresas y sectores con fuerte presencia y proyección en Álava.

La vicerrectora del Campus de Álava de EHU ha expresado que la universidad tiene "un reto", que consiste en "visibilizar los puentes entre la universidad y el empleo", y ha afirmado que "de cada de 10 personas graduadas están trabajando antes de los 3 años y el 87% lo hace en empleos vinculados a su área de estudio", por lo que "la EHU es uno de los mayores centros de empleo del País Vasco".

"Porque la EHU trabaja en el futuro. Ese es el lema que hemos elegido para la campaña de este año: trabajando en el futuro. Una apuesta basada en datos y experiencia, al tiempo que ofrece a las empresas un espacio para identificar y atraer perfiles profesionales que se adapten a sus necesidades", ha añadido.

OFERTAS

Según ha adelantado el consistorio gasteiztarra, las personas participantes en el Foro de Empleo podrán optar a 304 ofertas de empleo con un total de 752 oportunidades de empleo. Para un 20,5% de los 752 puestos se solicita un grado universitario, mientras que un 10,5% están destinadas a grado superior.

De las ofertas, un 26,2% requieren grado medio, un 5,9% exigen ESO o Bachillerato, un 1,2% certificados de profesionalidad, mientras que un 39,6% no especifican requisitos de cualificación, han detallado.

En cuanto a las áreas de conocimiento más demandadas, destacan las relacionadas con la industria y la ingeniería, que suponen un 25,8% de los puestos ofertados, y administración, con un 13,7%.

La feria ofrecerá además talleres, una mesa redonda de empresas y una jornada técnica dirigida a profesionales de la orientación. Habrá sesiones de una hora sobre cómo acceder a empleos en el marco de la Unión Europea, cómo opositar a empleo público o cómo utilizar los diferentes servicios de Lanbide.

Además, las empresas participantes desarrollarán talleres de 45 minutos sobre diferentes aspectos: Talgo facilitará una sesión sobre los canales para buscar empleo y puntos clave para analizar las ofertas; el Grup Crit, sobre cómo preparar un currículo atractivo para las empresas; Trigo Quality Ibérica a propósito de cómo destacar en una entrevista, y Fundación Novia Salcedo, sobre el vídeo currículo y las vídeo ofertas.

La programación incluye, a su vez, una mesa redonda en la que Eroski, Talgo, DHL y Eulen abordarán la situación actual del empleo en los diferentes sectores, además de exponer cómo funcionan los procesos de selección y elementos clave en la presentación de candidaturas, así como recomendaciones para la búsqueda de empleo.

A su vez, se realizará una jornada técnica de cuatro horas de duración dedicada a la salud mental, dirigida principalmente a los y las profesionales de la orientación.