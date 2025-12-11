Más de un centenar de bares de una veintena de municipios de Gipuzkoa se suman el sábado a la XI edición de Gilda Eguna

La Responsable De La Cofradía De La Gilda Y El Pintxo, Sonia García, Y La Diputada De Movilidad, Turismo Y Ordenación Del Territorio, Azahara Domínguez, Presentan La XI Edición De Gilda Eguna - DFG

SAN SEBASTIÁN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de bares de una veintena de municipios de Gipuzkoa se sumarán este sábado a la XI edición de Gilda Eguna. Además, la Cofradía de la Gilda y el Pintxo otorgará al periodista donostiarra Ion Aramendi el título de Embajador de la gilda 2025.

La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, y la responsable de la Cofradía de la Gilda y el Pintxo, Sonia García, han presentado en rueda de prensa esta nueva edición del Gilda Eguna, "el evento gastronómico con mayor participación hostelera de Gipuzkoa".

Tal y como ha explicado la diputada, más de un centenar de establecimientos de Andoain, Aretxabaleta, Arrasate, Astigarraga, Beasain, Deba, Donostia-San Sebastián, Errenteria, Eskoriatza, Ezkio, Hondarribia, Irun, Ordizia, Orio, Pasaia (Donibane y Trintxerpe), Tolosa, Usurbil, Zarautz, Zumaia y Zumarraga se han adherido a la iniciativa.

"Gilda eguna surgió hace ya más de una década como homenaje a nuestro pintxo más universal y actualmente es uno de los grandes eventos gastronómicos del año, sobre todo a nivel de establecimientos implicados. Además de dinamizar nuestros municipios, se ha convertido en un importante estímulo económico en todas las comarcas, ya que ofrece visibilidad a los bares que participan y les atrae clientela", ha destacado.

Además, Domínguez ha invitado a hacer uso del transporte público para disfrutar de este evento, ya que "es la forma más cómoda, más sostenible, pero sobre todo más segura de moverse".

Por su parte, la responsable de la Cofradía de la Gilda y el Pintxo, Sonia García, ha señalado que "un año más, la respuesta de la hostelería guipuzcoana a este evento ha sido magnífica". "Cumplimos la undécima edición y vista la respuesta que seguimos teniendo, trabajamos con mayor ilusión si cabe", ha añadido.

CAMPEONATO DE PINTXOS

Además de Gilda Eguna, el próximo martes se celebrará en la escuela de cocina Cebanc, en San Sebastián, el VII Campeonato de pintxos Gilda Innova y el VIII Concurso de montadores de gildas. García ha explicado que se trata de un certamen en el que los participantes "tendrán que darle un giro creativo a este pintxo tan singular".

Los cocineros deberán respetar los tres ingredientes de una gilda: la piparra, la aceituna y la anchoa, a los que podrán añadir tantos componentes como consideren oportuno. En esta nueva edición, participarán establecimientos de un total de 16 localidades.

EMBAJADOR DE LA GILDA

Finalmente, García ha anunciado que el periodista Ion Aramendi ha sido nombrado Embajador de la Gilda 2025, una distinción que el donostiarra ha recibido "con mucha ilusión".

Aramendi, que no ha podido asistir a la rueda de prensa por tener compromisos profesionales en Madrid, ha agradecido a través de un vídeo este reconocimiento.

"Muchísimas gracias para mí es un orgullo y un honor haber sido nombrado embajador de la cofradía de la Gilda y el pintxo. Me siento tremendamente agradecido por este galardón, y con la responsabilidad de llevar la Gilda y el pintxo donostiarra, que es el mejor pintxo del mundo a todo el mundo", ha afirmado.