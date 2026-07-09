Más nubosidad y chubascos tormentosos, este viernes en Euskadi

Algunas nubes en la costa vasca. - EUROPA PRESS

BILBAO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi algo más de nubosidad y posibles chubascos de carácter tormentoso, especialmente a partir de la tarde.

Debido a la mayor nubosidad, las temperaturas diurnas bajarán un poco, aunque seguirán siendo calurosas en la mitad sur, especialmente en el eje del Ebro. El viento soplará del norte por la tarde, con rachas fuertes.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados en el interior y rondarán los 28 grados en la costa, mientras que las mínimas llegarán a los 21 grados en la costa y a los 17 grados en el interior.