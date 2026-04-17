Más de nubosidad y descenso de las temperaturas, que rondarán los 20-23 grados, este sábado en Euskadi

Archivo - Nubes sobre la costa vizcaína. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi algo más de nubosidad y descenso de las temperaturas, que rondarán los 20-23 grados.

Se esperamos claros, pero las nubes ganarán algo de terreno respecto a las jornadas anteriores, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde las nubes bajas podrían ser abundantes en algunos momentos del día. En el sur el ambiente será más claro.

Por la tarde no se descarta algo de inestabilidad en puntos del sur del territorio que podría derivar en algún chubasco ocasional de carácter tormentoso. El viento predominará del noroeste y del norte flojo.

Las temperaturas máximas bajarán ligeramente, quedándose por debajo de los 20 grados cerca de la costa, pero manteniéndose en torno a los 21-23 grados en el interior. Las mínimas oscilarán entre los 9 grados del interior y los 12 grados en la costa.