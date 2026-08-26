Más nubosidad este jueves en Euskadi, con algunos chubascos y bajada de temperaturas

Cielo nuboso en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi algo más de nubosidad, con algunos chubascos que se producirán de forma irregular y que localmente pueden ser de carácter tormentoso.

Habrá viento sur durante la primera mitad del día y a partir de la tarde tenderá a soplar del oeste-noroeste, con mayor intensidad en la costa. Las temperaturas diurnas volverán a bajar, situándose las máximas entre los 25 y los 30 ºC. Las temperaturas nocturnas seguirán siendo suaves.