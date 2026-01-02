Las matriculaciones de turismos crecieron en 2025 en Euskadi un 16,4%, superando las 30.000 unidades

Archivo - Las ventas de turismos crecen un 2,6% en Euskadi durante el mes de agosto - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Euskadi crecieron en 2025 un 16,4%, hasta alcanzar las 30.011 unidades, según datos elaborados por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Concretamente, Euskadi fue la quinta comunidad autónoma donde más se incrementaron las matriculaciones de este tipo de vehículos en 2025 en comparación con 2024, por encima de la subida registrada en el conjunto del Estado, que fue del 12,9% (1.148.650 unidades).

En el mes de diciembre se matricularon en el País Vasco 2.728 vehículos, lo que supone una caída del 5,7% respecto a las matriculaciones registradas en diciembre de 2024.

Por tipo de combustible, destaca sobre todo el incremento interanual del 46,6% experimentado en aquellos vehículos de combustibles distintos a la gasolina o al diesel.

Concretamente, se matricularon el pasado año 5.559 vehículos de gasolina, un 31,4% menos que en 2024, 879 de diesel (-45%), y 23.573 del resto de combustibles (+46,6%). En este último apartado se incluyen los eléctrico puro (BEV), eléctrico de autonomía extendida (EREV), híbrido enchufable (PHEV) y no enchufable (HEV), hidrógeno (FCEV), GNC, GNL y GLP.

A la vista de estos datos, el País Vasco logra su tercer año consecutivo de aumento de ventas de coches nuevos respecto al ejercicio precedente. En concreto, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Euskadi crecieron en 2024 un 5,6%, hasta alcanzar las 25.772 unidades; y en 2023 aumentaron un 11,2% en relación a 2022, lo que supuso volver a los números positivos tras cuatro años de caídas en las ventas.

Después de que en 2018 subieran un 5,25% las matriculaciones respecto al año precedente, al año siguiente cayeron un 4,6%, un 23,9% en 2020, un 18,3% en 2021 y la bajada fue del 11,2% en 2022.

