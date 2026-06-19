Máximas en torno a 35 grados en el interior este sábado en Euskadi

Archivo - Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 4
Archivo - Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 4 - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: viernes, 19 junio 2026 16:26
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BILBAO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una subida de las temperaturas. En la costa la brisa mantendrá las máximas por debajo de los 30 ºC, pero en el resto los termómetros rondarán los 35 ºC o incluso superarán dicha barrera.

Cielos con nubes y claros, con algunas nubes bajas a primeras horas del día en la mitad norte. Por la tarde-noche habrá nubes de evolución con chubascos, tormentas, riesgo de granizo y rachas fuertes de viento.

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