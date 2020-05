Otegi cree que "las recetas del pasado" tras el Covid "no tienen futuro" y apuesta por la transformación

BILBAO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que "las recetas del pasado" tras la crisis de la pandemia del Covid-19 "no tienen futuro" y ha apostado por una transformación. "Las políticas que nos han traído aquí, no son las que nos sacarán de aquí", ha afirmado.

En un comunicado, Otegi ha recordado que hoy se celebra el Día Internacional de los Trabajadores y ha considerado que esta es una jornada "para recordar algunas lecciones históricas".

En este sentido, ha asegurado que no sería posible, en la actualidad, poder disfrutar, "aunque de manera limitada por los efectos del neoliberalismo", de todos los derechos a la sanidad, la educación, a las libertades democráticas y al derecho de reunión y organización, "si antes, durante décadas, los trabajadores y la clase obrera de diferentes países del mundo, no se hubieran organizado y no hubiesen peleado" por ello.

"Aquí nadie nos ha regalado nada. Los derechos que disfrutamos son fruto y consecuencia del esfuerzo, el sacrificio, la organización y la movilización del pueblo trabajador", ha añadido.

Además, ha recordado que ahora se vive una "grave crisis sanitaria que, además, lleva aparejadas crisis sociales, económicas y democráticas". "A todo esto es a lo que nos ha conducido las políticas neoliberales", ha manifestado.

Arnaldo Otegi ha señalado que, "por tanto, cuando se empieza a hablar de reconstrucción", hay que remarcar que "volver al pasado y a las recetas del pasado no tiene futuro". "Las políticas que nos han traído aquí, no son las que nos sacarán de aquí", ha apuntado.

DEBATE

Por ello, ha reclamado "un debate sosegado y profundo" que impulsara EH Bildu para "construir, desde la crisis, una nueva oportunidad para reconstruir, no el pasado, sino para reconstruir transformando para conquistar el futuro".

"Y eso pasa porque haya políticas fiscales para que los que más tienen más paguen. Eso pasa por decir no a los recortes, a la precariedad, por decir a todo el mundo que se tienen que construir Euskal Herria, desde su soberanía, con un modelo de igualdad social y que prime los derechos y no sus recortes", ha subrayado.

Otegi considera que los próximos meses serán "muy importantes porque aquí se va a debatir cuál es el modelo de la salida de la crisis". "Algunos nos querrán hacer creer que es posible salir de esta crisis aplicando las recetas del pasado. No, las recetas del pasado son las que nos han traído aquí y hace falta otro tipo de recetas", ha aseverado.

En este sentido, ha destacado que se van a contraponer dos modelos en el debate, ya que "unos apostarán por el pasado", mientras EH Bildu lo hará por el futuro. "O se ponen en el centro los intereses de la gente o se ponen en el centro los intereses económicos. Nosotros estaremos con la gente", ha precisado.