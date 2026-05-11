El médico que atendió al presunto asesino de Maialen al entrar en prisión dice que no tenía signos de trastorno mental

La Audiencia Provincial de Álava acoge este lunes la sexta sesión de la vista oral de este caso - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Unidad de Atención Primaria de la prisión de Zaballa (Álava), en la que el acusado por el crimen de Maialen permaneció durante los 18 días posteriores al crimen, ha afirmado que el presunto asesino de esta joven no presentó síntoma alguno de trastorno mental durante el tiempo en el que permaneció en el centro, un periodo en el que su estado de ánimo fue "estable", y en el que se expresó en todo momento "con claridad y de manera comprensible".

La Audiencia Provincial de Álava acoge este lunes la sexta sesión del juicio por este crimen, cometido el 27 de mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz y por el que las acusaciones reclaman para el acusado 45 años de cárcel, al considerar que cuando asestó 13 cuchilladas a Maialen, su esposa, lo hizo "con intención de matarla" y era "plenamente consciente de sus actos".

Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución del acusado, puesto que argumenta que cuando acuchilló a Maialen en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz, sufría una "desconexión brusca de la realidad", en un "episodio disociativo" o "automatismo zombi".

En la sesión de este lunes ha prestado declaración el jefe de la Unidad de Atención Primaria de la prisión de Zaballa (Álava), en la que el acusado por el asesinado de Maialen permaneció durante los 18 días posteriores al crimen.

Este médico ha explicado que J.R. fue incluido en el programa de prevención de suicidios de la prisión por las características del delito por el que había sido detenido, no porque presentará signos de que pudiera tratar de atentar contra su propia vida.

De hecho, ha indicado que en los 18 días que permaneció en Zaballa antes de su traslado a otra cárcel, J.R. no presentó síntoma alguno de trastorno mental ni tuvo que ser atendido por incidencia médica alguna.

En la misma línea, ha señalado que su estado de ánimo era "correcto y estable", y que se expresaba "con claridad y de manera comprensible".

También ha testificado una de las forenses que participó en el levantamiento del cadáver de Maialen en la tarde del 28 de mayo, un día después de que fuera acuchillada. Según ha declarado, la víctima presentaba 13 heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo, una de las cuales afectó a la región pectoral derecha, en la parte superior del tronco.

Esta herida, según ha indicado, presentaba características que la hacían compatible con una incisión efectuada con un cuchillo, y fue la que causó la muerte a Maialen, al haber seccionado el pulmón en un punto cercano al corazón y haber penetrado en el ventrículo derecho. Además, ha determinado que el arma empleada en la agresión tuvo que haberse utilizado con una "gran fuerza" en esta herida en concreto, dado que además de los referidos daños, fracturó una costilla.

Esta forense también ha confirmado que Maialen presentaba una tasa de 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que implica que la joven podía presentar dificultad de coordinación muscular, un incremento en sus tiempos de reacción y una alteración en su capacidad de juicio.

"MUERTE VIOLENTA Y HOMICIDA"

También presentaba una tasa de 0,1 miligramos de diacepam por litro de sangre, una cifra que, aunque baja, pudo potenciar los efectos del alcohol en su organismo, según ha explicado esta experta.

La forense ha añadido que Maialen tenía heridas de defensa en manos y brazos, con las que habría tratado de proteger sus órganos vitales de la agresión, que --según ha declarado la forense-- se efectuó con un arma blanca de al menos 12 centímetros de longitud de filo y 32 milímetros de ancho de hoja. "Fue una muerte violenta, homicida", ha señalado.

Asimismo, ha explicado que esta herida mortal es compatible con el hecho de que ambas personas, víctima y agresor, estuvieran de pie en el momento de la agresión. La forense ha precisado que toda la agresión, con las 13 cuchilladas, se desarrolló en un "escaso margen temporal", en una "secuencia rápida".