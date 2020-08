Médicos del Mundo realiza test gratuitos en Bilbao a aquellos que no tengan tarjeta sanitaria

BILBAO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Médicos del Mundo realiza pruebas gratuitas de PCR en Bilbao a aquellas personas que no tengan tarjeta sanitaria o "dificultades de acceso a Osakidetza".

La asociación de voluntarios ha realizado además un llamamiento a todos aquellos que tengan síntomas como tos, fiebre, dificultad para respirar, pérdida de olfato, dolor de garganta, diarrea o hayan estado en contacto con personas contagiadas a que acudan a realizarse las pruebas de covid-19 a su sede de la calle Bailén 1.

Según detalla, no es necesario pedir cita previa y atienden los lunes, miércoles y viernes, de 10.00 a 13.00 horas. "No tengas miedo, ven a hacerte la prueba. No te pediremos ningún papel", añaden.