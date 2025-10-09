Mejora el tiempo y suben ligeramente las temperaturas, este viernes en Euskadi

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi una mejoría del tiempo con el paso de las horas y ligero ascenso de las temperaturas máximas, que alcanzarán los 20 grados.

Durante la primera mitad del día, especialmente de madrugada y primeras horas, seguirán las nubes y algo de lluvia en el norte. Sin embargo, a medida que vaya avanzando la mañana los claros tenderán a ser cada vez más amplios y por la tarde se espera ambiente soleado en todo el territorio.

Las temperaturas apenas variarán, pudiendo subir ligeramente las máximas, que rondarán los 20 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 9 grados del interior y los 14 grados en la costa.