Mejora el tiempo, con subida de las temperaturas máximas, este sábado en Euskadi

Jornada sin nubes en la costa vizcaína - EUROPA PRESS

BILBAO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una mejoría del tiempo, con ascenso de las temperaturas máximas.

De madrugada todavía lloverá en la mitad norte, pero a primeras horas tenderá a remitir. El resto del día, se espera cielo nuboso, predominando las nubes medias y altas, aumentando por la tarde y noche.

El viento soplará del sur y arreciará durante la noche. Las temperaturas máximas irán en ascenso, especialmente en la mitad norte, donde alcanzarán los 16 grados, mientras que en el interior rondarán los 11 grados. Las mínimas oscilarán entre los 5 grados del interior y los 10 grados en la costa.