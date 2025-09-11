Mejora el tiempo, pero con temperaturas en descenso, este viernes en Euskadi

BILBAO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi una mejoría del tiempo a lo largo del día, aunque las temperaturas irán en descenso, excepto en el sur de Álava.

Durante la mañana habrá nubes abundantes en el norte, donde además lloverá de forma débil. Durante la tarde, sin embargo, remitirán las lluvias y se abrirán claros. En la mitad sur de nuevo el ambiente será más soleado.

Predominarán los vientos de componente norte y las temperaturas experimentarán un descenso, excepto en sur de Álava. Las máximas rondarán los 20-22 grados y las mínimas oscilarán entre los 13 grados del interior y los 17 grados en la costa.