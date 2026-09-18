Mejoría del tiempo este sábado en Euskadi, más soleado y con subida de las temperaturas máximas

Archivo - Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 28 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi cambio del tiempo, que mejorará desde la mañana. Sin embargo, de madrugada y primeras horas se verán intervalos de nubes bajas, más abundantes en la vertiente cantábrica. Disminuirán durante la mañana y en las horas centrales y por la tarde los cielos quedarán poco nubosos.

El viento soplará flojo de dirección variable y se fijará del noreste en las horas centrales del día. Las temperaturas máximas irán en moderado ascenso, especialmente en el interior.