Melgosa anuncia la extensión progresiva a 24 semanas de los permisos de paternidad y maternidad esta legislatura

Se pondrá en marcha la experiencia piloto Harreragune, una ventanilla única en la acogida y acompañamiento para la integración de inmigrantes



VITORIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha destacado este viernes que el Gobierno Vasco va a "apoyar los nuevos proyectos de familias e impulsar la natalidad", a través de medidas de apoyo económico a las familias con hijos e hijas a cargo, y ha avanzado en esta legislatura la extensión progresiva a 24 semanas de los permisos de paternidad y maternidad "iguales e intransferibles".

La Comisión de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Parlamento Vasco ha acogido este viernes la comparecencia, a petición propia, de la consejera para informar de los compromisos, los objetivos y las principales líneas de actuación previstos por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico para la XIII legislatura.

En su intervención, Nerea Melgosa ha destacado que el trabajo de su departamento está dirigido al objetivo de que en 2040 "Euskadi sea una sociedad cada vez más equilibrada demográficamente, y se haya adecuado a una diversidad creciente, impulsando la equidad y la igualdad de oportunidades de las personas y familias".

Dentro del área de Bienestar, ha destacado el impulso junto a diputaciones y ayuntamientos del análisis de la realidad, la planificación, la evaluación, la calidad, la formación, la innovación y la ética en la intervención en el marco del Sistema Vasco de Servicios Sociales o el diseño del III Plan Estratégico de Servicios Sociales, una vez se evalúe el segundo plan.

Además, se potenciará el modelo de atención primaria y secundaria en el domicilio y la comunidad, apostando por un "sistema innovador basado en la personalización del cuidado, el fortalecimiento de la red de apoyo social y de la cooperación sociosanitaria", así como el desarrollo de soportes tecnológicos como los de teleasistencia avanzada o predictiva -la aplicación Zaindoo-.

Tras agradecer el trabajo de las personas cuidadoras y subrayar "la necesidad de unas condiciones laborales dignas para las mujeres cuidadoras, incluidas las no profesionales", Melgosa ha adelantado que van a elaborar un Estatuto para personas cuidadoras, "tanto para familiares como para profesionales". Además, se va a elaborar la Estrategia Vasca de Voluntariado 2025-2028.

La consejera ha subrayado el compromiso de su departamento y de todo el Gobierno Vasco con la Juventud y ha destacado el desarrollo de la V Estrategia Vasca de Juventud y las políticas dirigidas a reducir la edad media de emancipación a los 28 años y aumentar la tasa de emancipación hasta el 50% en la franja de edad 25-29.

En referencia al reto demográfico, ha resaltado que su departamento desplegará la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, impulsará el Foro de la Infancia y la Adolescencia, y HaurEkin-la Red Vasca de Ciudades y Municipios con la Infancia.

AYUDAS Y PERMISOS A FAMILIAS

Con el objetivo de "apoyar nuevos proyectos de familias e impulsar la natalidad", se ha comprometido a "invertir la tendencia a la baja" a través de medidas de apoyo económico a las familias con hijos e hijas a cargo con la extensión progresiva a 7 años, y a 10 años para las familias numerosas y monoparentales, de las actuales ayudas de 200 euros en la etapa 0-3, y de 100 euros en la etapa 4-7 en terceras y sucesivas hijas e hijos.

Además, ha avanzado la extensión progresiva a 24 semanas de los permisos de paternidad y maternidad "iguales e intransferibles" y se trabajará para la aprobación de un decreto dirigido a dotar de un estatuto específico a las familias monoparentales y monomarentales.

Melgosa ha afirmado que otro de los "focos de atención" del departamento será lo relativo a los procesos de atracción y retención de personas y familias inmigrantes, así como a la acogida e integración e inclusión en la sociedad vasca de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo.

En este ámbito, ha citado la puesta en marcha de la experiencia piloto Harreragune, con un enfoque de ventanilla única en la acogida y acompañamiento para la integración; el despliegue, evaluación y en su caso ampliación del programa Harrera, que proporciona una primera acogida de forma temporal; o la ampliación de la cobertura del programa Trapezistak, de aceleración de la inclusión, social y laboral, de personas jóvenes migrantes.

También ha señalado que el acuerdo para el traspaso a Euskadi de funciones y servicios en materia de inmigración en la fase de autonomía del sistema de acogida de protección internacional, "está elaborándose" y ha explicado que implicará "asumir el desarrollo de la gestión integral del proceso de acogida e integración de las personas refugiadas o asiladas para poder trabajar con ellas en los procesos de integración e inclusión con herramientas normalizadas, propias del sistema vasco de protección social".

Por último, en relación a la convivencia, diversidad y solidaridad intergeneracional, el departamento plantea la elaboración de planes específicos que velen por la no discriminación por razón de sexo, edad, origen racial o étnicos, religión u orientación sexual; el desarrollo de planes de formación en políticas de igualdad de trato y no discriminación, así como en prevención y erradicación de actitudes de bullying, homofobia o mobbing; la promoción de la aprobación de la Ley vasca de igualdad de trato y no discriminación; o el inicio del desarrollo normativo de la Ley de lugares o centros de culto y diversidad religiosa en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre otros.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

En el turno de los grupos, el parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha afirmado que responder al reto demográfico es "un objetivo estratégico de todo el país" y considera necesario "construir un país para todas y todos y situar la interculturalidad y la inmigración como el centro estratégico de la agenda y de la acción política". "Tenemos una oportunidad muy buena para fijar nuestro modelo de acogida y para que todas esas personas se puedan integrar", ha resaltado.

La parlamentaria de EH Bildu Edurne Benito ha reclamado una "transformación profunda" del Sistema de Servicios Sociales para ir "hacia un sistema público-comunitario de cuidados" y ha destacado que las ayudas por hijos está limitada a una edad, por lo que ha preguntado a la consejera si se van abrir políticas para integrar la fiscalidad y las políticas sociales. Respecto a la migración ha pedido a Melgosa que "cuide" el Pacto Social y que "lo ponga en valor ante las pretensiones y ataques de la extrema derecha".

La parlamentaria del PSE Maider Lainez ha destacado la ampliación de las ayudas a las familias y ha defendido que "la diversidad cultural y la pluralidad enriquece", por lo que "no se debe ver como una amenaza". "Somos un pueblo solidario, integrador e inclusivo, por ello nos alegra escuchar que se va a hacer un plan integral para una gestión inclusiva", ha resaltado.

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha pedido al departamento "ambición" y que tenga un compromiso con incrementar las ayudas para las familias. Además, ha denunciado que "en materia de población extranjera algo se está haciendo mal" porque Euskadi es "la segunda comunidad con mayor tasa de desempleo en la población extranjera". "Si abogamos por la integración, creo que esto merece una reflexión", ha reclamado.

El parlamentario del grupo mixto-Sumar, Jon Hernández, ha pedido "celeridad" en la "actualización de Mapa de Servicios Sociales" y ha solicitado a la consejera que la política del Gobierno Vasco en relación a los migrantes no acompañados, "no pueda dar coartada a la estrategia de la derecha estatal, que lo está usando para atacar al Gobierno central y para sembrar la guerra entre comunidades autónomas, con fines exclusivamente partidistas".