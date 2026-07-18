Melgosa defiende que "la comunidad colombiana es Euskadi" y reivindica su integración en el Día Nacional de Colombia

De izquierda a derecha, el cónsul general de Colombia en Bilbao, Carlos Alfonso Victoria; la consejera Nerea Melgosa; y el presidente de la Asociación de Colombianos y Colombianas en el País Vasco, Alberto Galindo. - EUROPA PRESS

BILBAO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha asegurado que "la comunidad colombiana es Euskadi" y ha destacado su aportación al "bienestar" de Euskadi, así como su integración.

Melgosa se ha expresado de esta manera durante su participación en la celebración del Día Nacional de Colombia en el Parque Etxebarria de Bilbao, en el que ha estado acompañada, entre otros representantes, del presidente de la Asociación de Colombianos y Colombianas en el País Vasco (ASCOLVAS), Alberto Galindo, y del cónsul general de Colombia en Bilbao, Carlos Alfonso Victoria.

La consejera ha afirmado que la integración de las personas colombianas en Euskadi supone "un feedback" y una aportación diaria para mejorar la sociedad vasca: "Todos somos vascos y vascas. Da igual el origen, lo importante es lo que tú trabajas para que esta sociedad sea mejor".

En este sentido, ha asegurado que la comunidad colombiana está plenamente integrada "en cada una de las capitales, en cada uno de los pueblos, en cada uno de los barrios" y ha destacado su contribución en sectores esenciales.

"Sin la comunidad colombiana muchos de los empleos que tenemos en Euskadi no existirían y muchas de las atenciones tampoco existirían", ha afirmado, para agradecer la contribución del "14,2% de la población de Euskadi" que, según ha dicho, "ha aportado con su esfuerzo para que sigamos teniendo ese bienestar".

La consejera ha defendido asimismo la importancia de preservar la identidad cultural de cada pueblo y ha considerado que mantener las tradiciones de origen es compatible con la integración. "La integración de un pueblo con otro pueblo es apostar por la convivencia, por la diversidad y por trabajar todos en derechos y deberes para que este mundo sea mejor", ha manifestado.

Además, ha reivindicado el "modelo vasco de acogida", que ha definido como "de apertura, de formación, de empleo y de sueños que se cumplan dentro de los límites de la legalidad", y ha insistido en la necesidad de dar visibilidad a celebraciones como esta para favorecer el conocimiento mutuo y la convivencia.

Por último, Melgosa ha asegurado que la cultura colombiana "está integrada en nosotros y nosotras" y ha apostado por construir una sociedad en la que "la partitura sea la paz, sea la amistad, sea el amor, sea el trabajo" y en la que todas las personas convivan "bajo la misma batuta", que, a su juicio, debe ser "la del amor, el respeto y la convivencia".

ASCOLVAS

Por su parte, Galindo ha explicado que el objetivo de la asociación es "apoyar ese emprendimiento a esa colombiana y a ese colombiano que vino a este país a progresar, a construir una sociedad, a ser parte de la construcción de esta sociedad", así como facilitar "esas herramientas a nuestra gente".

También ha reivindicado la aportación de la comunidad colombiana a la sociedad vasca, y ha defendido que la celebración del Día Nacional de Colombia en Bilbao trascienda el carácter festivo para poner en valor el papel de este colectivo en Euskadi.

En este sentido, ha agradecido al Ayuntamiento de Bilbao la cesión del Parque Etxebarria para la celebración y ha destacado la asistencia de personas de distintas nacionalidades, lo que, a su juicio, demuestra que la comunidad colombiana es "una sociedad viva" que quiere "compartir todas esas maravillas que tenemos en nuestro país".

Asimismo, ha asegurado que las personas migrantes deben implicarse plenamente en la sociedad de acogida y ha lanzado un mensaje de "unidad" y de participación activa. "No podemos ser unos entes que venimos aquí a trabajar, a estudiar y a no participar. Tenemos que participar dentro de esta sociedad en todos sus ámbitos", ha afirmado.

Así, ha animado a la comunidad colombiana a implicarse también en la vida política para evitar que otras personas tomen decisiones que puedan "perjudicarnos o aislarnos de las sociedades en donde estamos y hemos vivido".

"Tenemos que participar en la vida política, en la vida social, en la vida festiva, pero no podemos olvidarnos de todos esos factores que nos construye como sociedad", ha concluido.

CÓNSUL DE COLOMBIA

Finalmente, el cónsul general de Colombia en Bilbao ha querido trasladar que "la colombianidad es la diversidad, es la pluralidad", y que "en esencia, Colombia hoy es una apuesta por la paz y por la vida, no solamente en nuestro territorio, sino en el mundo entero".

En el marco de la celebración de la independencia colombiana, ha asegurado que se trata de un hecho "histórico" que, ha insistido, "hoy se resignifica en torno, fundamentalmente, a la defensa de la vida en cualquier rincón del planeta".

A lo largo de la jornada festiva miles de personas se han acercado al Parque Etxebarria, donde a cada lado del paseo se han situado puestos con ropa, comidas variadas y productos de diversa índole que daban paso a un escenario en el que no ha parado de sonar música.