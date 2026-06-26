Mendia aboga por "hacer más Europa y más integración europea" para "seguir siendo relevantes" en el nuevo orden mundial

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BILBAO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada vasca del PSOE, Idoia Mendia, ha abogado por "hacer más Europa y más integración europea" para "seguir siendo relevantes" en el nuevo orden mundial que se está construyendo.

Mendia, que ha intervenido este viernes en el Forum Europa Tribuna Euskadi para presentar al presidente de la Comisión Gestora de UGT Euskadi, José Manuel 'Tximi' López, ha explicado que acaba de volver de Colombia de observadora de sus elecciones y, según ha segurado, "una vez más se constata que la manipulación del miedo y las banderas usando la inteligencia artificial permiten que liderazgos populistas se hagan con el poder".

La eurodiputada socialista ha querido trasladar "un mensaje optimista, no exento de realismo", el de que "es el momento de Europa en el peor momento para Europa, precisamente".

"Estamos solos en este nuevo orden mundial que se está construyendo y, si queremos seguir siendo relevantes en este nuevo mundo, contamos con el arma más poderosa que existe, que es la voluntad política para hacer más Europa y más integración europea", porque "ni los gobiernos, ni los agentes sociales, pueden responder hoy únicamente con recetas clásicas ni actuando por su cuenta, sin concertar con los otros".

"Avanzar siempre exige proponer, discrepar, dialogar y sobre todo pactar, y no nos resignamos", ha remarcado la europarlamentaria socialista.

Por otro lado, ha afirmado que, "en la batalla que se está librando", los sindicatos "tienen mucho que decir, porque el sindicalismo no es un apéndice de la democracia, ni algo ajeno a las instituciones", sino que es "una pieza esencial para construir, desde los centros de trabajo junto con las instituciones, el espacio donde todas las personas puedan desarrollar proyectos de vida dignos".

En ese sentido, ha afirmado que "la memoria democrática de este país debe recordar siempre la aportación de quienes durante la transición defendieron sus derechos laborales y contribuyeron también a defender todos los demás derechos".

En su opinión, "fue aquel movimiento de miles de personas trabajadoras quien también hizo irreversible la transición en nuestro país" y, de esto, ha destacado, "Tximi sabe mucho por su compromiso en el ámbito laboral, por su compromiso institucional en el ayuntamiento de Ermua y por un compromiso socialista que compartimos con orgullo, además de mucha sintonía personal y en la forma de las responsabilidades que nos tocan cuando nos toca".

La europarlamentaria socialista ha señalado que se vive "un tiempo de transformaciones tecnológicas, demográficas y climáticas que generan incertidumbre y temor en nuestros conciudadanos", así como "un tiempo en el que algunas fuerzas políticas utilizan ese miedo para debilitar instituciones y cuestionarlo todo, también el Estado de Derecho y de Bienestar, que ha sido hasta ahora el pilar de nuestro contrato social".

Tras advertir de que "todos estos que proclaman no tener ideología suelen esconder una ideología autoritaria", ha denunciado que "quienes anuncian el fin del Estado de Bienestar, porque dicen que ya no llega para todos, pretenden recuperar viejas estructuras de poder basadas en el sálvese quien pueda y en volver a encerrarnos en nuestras fronteras".

Por eso, ha dicho, es importante "reivindicar que hoy existe una alternativa" que se puede construir "con los valores que nos han identificado siempre: democracia, Estado de Derecho, derechos laborales y derechos sociales" y ha advertido que "los nuevos totalitarismos empiezan cuestionando los derechos laborales y terminan socavando nuestras democracias liberales".

Y esto, ha apuntado, "no es nuevo". "Cuando en Bilbao, en 1890, los socialistas y la UGT reclamaron la jornada de 8 horas, entendemos que cada avance social ha exigido organización, colaboración y perseverancia" y, por eso, ha añadido, "no podemos resignarnos ni bajar los brazos".

"Sabemos que nadie tiene un manual para responder a cambios tan acelerados como los actuales, pero sí sabemos algo, que las transformaciones solo serán justas si ponen a las personas en el centro", ha remarcado.