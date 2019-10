Mendia asegura que el Gobierno de Sánchez "es cómplice" con el autogobierno vasco, que es "respetado y cumplido"

Publicado 08/10/2019 10:38:35 CET

Afirma que, "si Sánchez hubiera querido pactar con Cs, ya lo habría hecho", y no habría transferencias a Euskadi ni Gobierno de Chivite

BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez es "un gobierno cómplice" con el autogobierno vasco, que "no sólo es respetado, sino cumplido". En este sentido, ha destacado el "escaso tiempo" que transcurrió entre la firma del calendario de transferencias y el primer traspaso, y ha afirmado que, "cuando vuelva a ser un Ejecutivo efectivo, continuará con ese cumplimiento".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la líder de los socialistas vascos se ha pronunciado, de este modo, en relación a las críticas realizadas por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y el portavoz de Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, en materia de transferencias pendientes. "Si no se ha avanzado más, saben desde el Gobierno Vasco cuáles han sido las razones", ha apuntado Mendia.

De este modo, ha insistido en que "está claro el compromiso de Pedro Sánchez", cuyas declaraciones han sido "muy claras y rotundas de su compromiso con el autogobierno vasco".

En este sentido, ha afirmado que, por su parte, le "llena de tranquilidad saber que el Ejecutivo de Sánchez es un gobierno cómplice con la Comunidad Autónoma Vasca en todo lo que tiene que ver no sólo con el autogobierno, sino con inversiones estratégicas como el tren o con cuestiones como las pensiones, la subida del SMI, temas de igualdad". "Yo estaría muy tranquila", ha insistido.

Mendia ha recordado que el calendario de transferencias se aprobó por ambos Gobiernos en enero, y "en abril teníamos la primera transferencia y en abril fuimos a elecciones", por lo que "está clara la voluntad del Gobierno de España en el escaso tiempo" entre la firma y el primer traspaso, mientras que "en siete años de gobierno de Mariano Rajoy no obtuvieron ninguna transferencia".

"La ciudadanía vasca tiene que saber que con un Gobierno liderado por Pedro Sánchez, el autogobierno vasco, no sólo es respetado, sino que es cumplido. Ya se han dado pasos en ese sentido cuando ha sido un gobierno efectivo. Y que, cuando vuelva a ser un gobierno efectivo, continuará con ese cumplimiento esté el PNV o no en la fórmula de gobernabilidad --quiso decir el presidente-- porque para nosotros España tiene que ser construida entre todos, tiene que ser un proyecto común y no es una cuestión de mera aritmética de escaños", ha indicado.

NACIONALISMO Y GOBERNABILIDAD

De este modo, ha asegurado que los socialistas consideran que "los partidos nacionalistas también tienen que participar en la gobernabilidad de España porque es importante la visión y la aportación de todos a ese conjunto que es España".

En la misma línea, ha aludido a las manifestaciones del portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, en las que afirmaba que, si un gobierno en funciones puede aplicar el artículo 155 en Cataluña, también puede completar las transferencias.

"No tiene nada que ver", ha afirmado Idoia Mendia, que ha incidido en que el 155 se aplicaría en caso de que hubiera "una ruptura de la legalidad", una situación "extremadamente grave" que espera no ocurra.

PACTOS

Por otro lado, ha asegurado que la intención del PSOE, tras las elecciones del 10 de noviembre, es "lo que ha dicho Pedro Sánchez antes de las elecciones y ahora que estamos en periodo preelectoral, que es hacer un pacto con los progresistas".

"Es decir, hacer un acuerdo de gobierno, de programa, de cuáles son los objetivos de legislatura con aquellos partidos con que ha estado compartiendo en los últimos diez meses todas las cosas que se han ido sacando adelante en el Congreso de los Diputados", ha precisado.

"Si Pedro Sánchez hubiera querido pactar con Cs, ya lo habría hecho, ahora no estaríamos en elecciones y sumaría 180 escaños. Habría renunciado a cumplir el autogobierno vasco, es decir no habría hecho las transferencias que hizo a la Comunidad Autónoma Vasca, y no habría permitido que María Chivite fuera presidenta en Navarra. Hoy las transferencias se hicieron y se continuarán haciendo si Pedro Sánchez es presidente y María Chivite es presidenta de Navarra", ha subrayado.

La líder del PSE-EE ha subrayado que el PSOE es "un partido federalista" que cree "en la pluralidad de España y en que la convivencia de este país sólo se puede fundamentar en el respeto a las diferencias y las singularidades". "Siempre vamos a buscar el encuentro con el diferente para construir un país en que quepamos todos, y luego cada uno que se sienta como quiera, pero hay que gobernarlo para todos", ha agregado.

La dirigente vasca ha asegurado que Sánchez "no lo va a buscar con CS, no lo va a buscar con el PP", aunque "otra cosa es lo que decidan hacer" estas dos formaciones. "El presidente está convencido de cuál tiene que ser la agenda de España para los próximos cuatro años, tanto interna como externa, y creo que tiene mucha más afinidad en temas sociales y laborales con partidos como Unidas Podemos. Ahí estará la búsqueda de los acuerdos", ha reiterado.

Por otro lado, preguntada por la presentación de candidatura en Bizkaia por parte de Más País, ha recordado que "a derecha e izquierda hay mucho fraccionamiento del voto" con nuevas fuerzas políticas, si bien ha considerado que el partido de Iñigo Errejón es "una escisión de Podemos" y, por tanto, ve "una pelea en un ámbito electoral muy concreto" y no "como una competencia" del PSOE.

Finalmente, ha advertido de que ahora "todos quieren socialdemócratas y ocupar el espacio del PSOE", pero "el único partido que puede gobernar es el PSOE y, si quieres que haya un gobierno progresista en España (...), lo mejor es no tener intermediarios y votar directamente al PSOE".