Mendia (PSE) denuncia que el PP "está cambiando gobiernos por principios y sillones por derechos"

SAN SEBASTIÁN, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari segunda, consejera de Trabajo y Empleo, y secretaria de Estudios y Programas de la Ejecutiva del PSOE, Idoia Mendia, ha denunciado que el PP "está cambiando gobiernos por principios y sillones por derechos". A su juicio, la formación popular es una "jaula de grillos" porque su presidente y candidato, Alberto Núñez Feijóo es "muy débil" frente a Vox y se ha preguntado "cómo una persona incapaz de poner orden en su casa puede gobernar España".

Además, ha asegurado que los socialistas salen "a ganar" el próximo 23J y está convencida de que el PSOE volverá a ser "la primera fuerza política de este país". Según ha remarcado, los socialistas "tienen la responsabilidad de ganar" estas elecciones. "Es una tarea histórica porque lo que está en juego es si España avanza en los próximos cuatro años o retrocede cuatro décadas".

Mendia ha realizado estas afirmaciones en un acto de precampaña en Errenteria (Gipuzkoa), en el que también ha intervenido la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Rafaela Romero, y el secretario general del PSE-EE guipuzcoano, José Ignacio Asensio, donde ha considerado que "España necesita seguir avanzando para afianzar el crecimiento del PIB, para seguir creando empleo con justicia social".

Frente a eso, la dirigente socialista ha advertido de que el PP y Vox "ofrecen todo lo contrario a lo que necesita España: son retroceso, lío y bronca", al tiempo que ha incidido en que "el único proyecto" que ofrece un Gobierno de Feijóo con Abascal es "la derogación de las políticas progresistas en favor de la mayoría social de este país" y eso pondrá "en riesgo" los Fondos Europeos y la "buena" racha de la economía.

Por eso, ha hecho un llamamiento a votar "en masa" a los socialistas. "Tenemos que decirles a los vascos que la única certeza de que siga adelante el gobierno de Pedro Sánchez es dando el voto a los socialistas", ha dicho tras reclamar el "voto útil" para el PSE-EE, tras defender las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez que han reforzado el estado del bienestar.

Asimismo, ha avalado a Rafaela Romero como "la mejor candidata" para encabezar la candidatura al Congreso, a la que ha definido como una "gladiadora de la política, que se ha caracterizado siempre por ser una persona de principios socialistas muy claros y grabados a fuego, cuya máxima es la de saber escuchar y buscar acuerdos".

"MUJERES"

Por su parte, Romero ha advertido a las mujeres que, "si estas elecciones son claves para todos, todavía más importantes" son para ellas, porque "lo que está en juego es avanzar o retroceder en materia de igualdad". La dirigente socialista tiene claro que con PP y Vox "va a haber un retroceso en los derechos de las mujeres".

"No os vamos a dejar solas. Mientras haya una socialista en pie que esté en el Congreso de los Diputados no van a pasar. Mientras haya un socialista, en el gobierno o en la oposición, no van a volver a escondernos", ha defendido la candidata guipuzcoana, quien se ha dirigido a PP y Vox para decirles que "nos queremos vivas, nos queremos libres y nos queremos iguales".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la movilización y también ha apelado al voto "útil" para "garantizar un gobierno progresista" tras el 23J. "Sólo hay una opción y es Pedro Sánchez porque cualquier otro voto no suma y por lo tanto, apoyar otras opciones políticas es desperdiciar el voto", ha sostenido.

Entre los logros del Ejecutivo de Sánchez en Gipuzkoa en esta legislatura ha citado, entre otros, el aumento de las pensiones, el incremento del número de contratos indefinidos en el territorio "que tiene la menor tasa de desempleo de España", el bono social eléctrico, los bonos culturales o los más de 50 millones de euros en 3 años aportados "a nuestra Mugi".

Por eso, ha reivindicado la necesidad de garantizar los servicios públicos tras el 23J porque "son la representación de los derechos universales, que aseguran que nuestra sociedad es más justa e igual para todos los ciudadanos, con independencia del origen y los recursos de cada ciudadano".

Finalmente, José Ignacio Asensio también ha pedido una movilización masiva porque "el 23 de julio nos jugamos mucho". Así, se ha referido a "la encrucijada" en la que los ciudadanos se encuentran porque "hay que seguir garantizando los derechos conquistados gracias al gobierno de Pedro Sánchez: los derechos laborales, la igualdad de oportunidades, los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, la lucha contra el cambio climático y la emancipación de los jóvenes".