Mendia reivindica el papel del socialismo como "garantía" de la pluralidad ante el "repunte del nacionalismo excluyente"

Publicado 02/10/2019 13:51:07 CET

La líder del PSE cree que es posible una reforma "viable y pactada" del estatuto, pese al "desacuerdo" con el PNV en esta materia

VITORIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha subrayado que después de que muchos socialistas "se dejaran la vida" en defensa de la pluralidad frente a ETA, el PSOE sigue siendo hoy en día, tras la derrota del terrorismo, la "garantía" para la protección de la diversidad ante el "repunte de los nacionalismos excluyentes".

Mendia ha presentado este miércoles en Vitoria-Gasteiz el libro 'Euskadi ciudadana. Los socialistas en el Gobierno Vasco (1936-2012)', en el que Antonio Rivera y Rafael Leonisio repasan las distintas etapas en las que el Partido Socialista ha tenido presencia en el Ejecutivo autonómico, del que forma parte en la actualidad junto al PNV.

La líder del PSE-EE ha reivindicado la importancia del socialismo vasco como contrapeso a unos partidos nacionalistas "que siguen

teniendo esa pulsión de arrogarse con exclusividad de la definición de lo vasco".

"En estos tiempos de repunte de los nacionalismos excluyentes, en la Euskadi sosegada que disfrutamos se aprecia más que nunca la diversidad y la capacidad de gestionarla", ha manifestado.

Mendia ha subrayado que, en este contexto, "el socialismo es una vez más una solución frente a los nacionalismos que confrontan sentimientos".

"ESPAÑA PLURAL"

La dirigente del PSE-EE ha asegurado que de la misma forma que "no es posible una España sin autogobierno vasco", tampoco no existiría el autogobierno vasco "si no es en una España plural". "Yo hago mía esa idea; es en la que estoy volcada. Los socialistas vascos tenemos esa convicción plena", ha subrayado.

Frente a esta posición, ha lamentado que los nacionalistas vascos sigan llamando al PSE "sucursal" del PSOE en España. También ha reprochado a esos partidos --a los que no se ha referido por sus siglas-- de tratar de vender la idea de que solo ellos "hacen valer la 'agenda vasca' en Madrid", y de que únicamente ellos defienden el desarrollo del Estatuto de Gernika.

Mendia ha reivindicado el papel "crucial" del PSE en el desarrollo del País Vasco y de su autogobierno, así como en la defensa de las "singularidades" de Euskadi y de "la participación activa en la Euskadi y la España plurales". "Los socialistas siempre hemos estado dispuestos al encuentro con el otro para construir juntos un futuro mejor", ha indicado.

"TENTACIONES"

Como ejemplo, ha recordado la entrada del PSE en el actual Gobierno Vasco, en un momento en el que "Cataluña estaba ya inmersa en el proceso de descomposición institucional y social".

La líder del PSE ha afirmado que su partido asumió ese reto con el fin de "blindar" al Gobierno vasco de "cualquier tentación que

nos devolviera al pasado".

Desde el Ejecutivo autonómico --ha asegurado-- el PSE ha trabajado en favor del empleo, la igualdad, la lucha contra el cambio climático y el impulso de los servicios públicos, así como la promoción de "un compromiso de blindaje de la memoria reciente, para que nadie olvide la injusticia del terrorismo".

Otro de los objetivos que el PSE se fijó al entrar en un Ejecutivo de coalición con el PNV fue "abrir la reflexión sobre el autogobierno futuro a todos los grupos" del Parlamento vasco.

Mendia ha reconocido que, en materia de la reforma del sistema de autogobierno, su partido y el PNV están "en desacuerdo", como así quedó plasmado en su acuerdo de coalición. No obstante, se ha mostrado convencida de que es posible lograr una reforma "viable y pactada" del estatuto político de Euskadi.

La secretaria general del PSE ha explicado que, "a diferencia" de lo que ocurrió en anteriores coaliciones de Gobierno, el PSE evitó caer en dos "tentaciones" al suscribir su actual acuerdo con el PNV.

Mendia ha asegurado que su partido no ha incurrido en "la tentación de hacer dos gobiernos paralelos dentro del mismo gobierno", y que tampoco ha renunciado a tener "una voz propia diferenciada del socio mayoritario" del Ejecutivo, en referencia al PNV. "Somos dos partidos diferentes que hemos pactado aquello que podemos compartir y que creemos que beneficia a la sociedad", ha explicado.

"A COSTA DE LA VIDA"

La dirigente socialista ha recordado que su partido pagó un elevado "coste" por la defensa de la pluralidad en Euskadi. "Lo hicimos a costa de la vida de muchos compañeros", ha destacado, en referencia a los numerosos cargos del Partido Socialista asesinados por ETA.

Por ese motivo, y tras felicitarse por la derrota del terrorismo de ETA, ha subrayado que el Partido Socialista sigue siendo "la garantía permanente de pluralidad".