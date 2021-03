Mendia subraya que los límites a la movilidad por la pandemia "no deben ser excusa" para no reivindicar la igualdad

La vicelehendakari segunda asiste a la entrega de los reconocimientos a la visibilización de la mujer en el cooperativismo

VITORIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, ha apelado a la participación "responsable" en las movilizaciones con motivo del '8 de Marzo' y ha advertido de que las limitaciones a la movilidad, establecidas con motivo de la pandemia, "no deben ser una excusa" para no reivindicar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Mendia ha participado este lunes, 'Día Internacional de la Mujer', en la entrega de los reconocimientos a la visibilización de la mujer en el cooperativismo vasco, que se ha celebrado en la sede del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, en Vitoria.

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo ha reivindicado la igualdad, y ha afirmado que "nada hace progresar a una sociedad más que contar con todo el talento, con todas las capacidades de cada una de las personas que la componen".

Mendia ha afirmado que este año, debido a la pandemia de covid-19, "no podemos hacer todo lo que nos gustaría a quienes llevamos años

comprometidas con la igualdad".

NO HABRÁ MOVILIZACIÓN "MASIVA"

"Nos gustaría una vez más visibilizar de forma contundente en las calles nuestra fuerza y nuestra voluntad", ha afirmado, tras lo que ha añadido que aunque esto es algo que, en esta ocasión, no podrá realizarse "de forma masiva", sí se podrá llevar a cabo "de forma responsable".

Mendia ha explicado que es posible sumarse a las reivindicaciones asociadas al 8 de Marzo "cada una en nuestros pueblos y ciudades", y también "desde cada institución, desde cada empresa y desde cada puesto de trabajo".

"TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA"

La consejera ha explicado que sigue "pendiente" la "transformación

democrática" consistente en que "no haya una sola mujer condenada por serlo a llevar una vida peor que un hombre". En este sentido, ha manifestado que aunque "la pandemia pone límites para la movilidad", esto no debe servir para que "nadie lo utilice como excusa" para no reivindicar la igualdad entre sexos.

Por otra parte, la consejera de Trabajo y Empleo ha defendido el cooperativismo como la forma "más potente y consolidada" de la

economía social en Euskadi. "Es más que una forma de producir y crear empleo; es una forma de trabajar con valores, los del arraigo en la tierra, del compromiso con lo cercano, la solidaridad en la gestión empresarial y la participación activa de la personas trabajadoras", ha manifestado.

"LIDERAZGO FEMENINO"

Mendia ha asegurado que el departamento que dirige está

"poniendo el foco de forma especial" en la mujer, con iniciativas como un programa de formación de mujeres en sectores masculinizados como el industrial.

Además, ha anunciado que se aprobará una orden para "fomentar el liderazgo femenino" en las organizaciones empresariales, y que se reeditará la guía sobre el trabajo "de igual valor" para identificar tareas que, por una simple denominación en un convenio colectivo, acaban estableciendo diferencias de género a la hora de tener un salario.

Mendia también ha explicado que el Gobierno Vasco seguirá trabajando en la prevención de salud y los riesgos laborales "desde una perspectiva de género". Además, ha recordado que este mismo lunes entran en vigor los planes de igualdad en todas las empresas de más de cien trabajadores.