Mendoza contrasta en la feria WindEurope las perspectivas del sector eólico guipuzcoano

SAN SEBASTIÁN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha acudido a la feria WindEurope que se celebra desde este martes hasta el jueves en Madrid, para contrastar "las perspectivas del sector eólico guipuzcoano en el contexto de incertidumbre económica y energética".

En esta feria internacional del sector eólico, Mendoza ha mantenido una serie de reuniones de trabajo con representantes de las principales empresas guipuzcoanas del sector eólico para conocer de primera mano la situación que atraviesan en "un contexto global marcado por la incertidumbre, la volatilidad de los mercados y la transformación del sistema energético internacional".

En estas reuniones la diputada general de Gipuzkoa ha estado acompañada por el diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza, y su equipo, así como por el director general del Basque Energy Cluster, José Ignacio Ormaeche.

Mendoza se ha reunido con representantes de las empresas guipuzcoanas Alerion, Erreka, Glual, Hine, Kimua, Laulagun, PcVue, Spanset, Ingeteam, GRI Renewable Industries, Slingsintt e Irizar Forge, compañías que representan "una parte clave del tejido industrial del territorio en el ámbito eólico y que cuentan con una destacada proyección internacional".

Tras estos encuentros, ha señalado que "la eólica es un sector estratégico para Gipuzkoa por su aportación económica, tecnológica y su papel en la transición energética". "Escuchar directamente a las empresas permite comprender mejor sus retos y acompañarlas en un contexto de transformación global, de creciente incertidumbre económica y energética", ha afirmado.

A ello ha añadido que "el objetivo es reforzar su competitividad y contribuir a su crecimiento en un entorno cada vez más exigente y más inestable".

Además, ha lanzado un mensaje de "apoyo total" a la industria del territorio ante el devenir de la guerra en Oriente Medio. "Seguimos muy de cerca la evolución de este contexto global tan comprometido", ha afirmado, para añadir que la Diputación está y va a estar "cerca de la industria, de las empresas y de todo el tejido económico".

Por otro lado, ha afirmado que los encuentros celebrados en WindEurope han servido para "contrastar las perspectivas y las previsiones" de las compañías del sector, así como para "conocer las necesidades que puedan tener en el actual momento económico y geopolítico".

Mendoza ha recordado que Euskadi "cuenta con alrededor de 150 empresas en la cadena de valor del sector, que generan una facturación global de 15.700 millones de euros, sostienen más de 5.100 empleos y cuentan con cerca de 490 puestos vinculados a I+D".