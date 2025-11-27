Mendoza reivindica la aportación fundamental de los baserritarras en el cuidado de Gipuzkoa

Congreso Gure Lurra en el Kursaal de San Sebastián - DFG

SAN SEBASTIÁN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha reivindicado la "aportación fundamental" de los baserritarras en el cuidado del territorio en la apertura institucional del Congreso Gure Lurra 8 Sembrando Futuro, que este año reúne a más de 500 personas del ámbito urbano y rural en el Kursaal de San Sebastián.

El encuentro, celebrado bajo el lema 'Gure sustraiak: atzo, gaur eta bihar' (Nuestras raíces: ayer, hoy y mañana), ha realizado "un viaje a través del tiempo a fin de reflexionar sobre nuestras raíces, nuestros valores comunitarios y el futuro" del primer sector.

En su intervención, Mendoza ha manifestado su compromiso de seguir "apostando fuerte por la colaboración y la innovación" para que "el caserío y el primer sector siga siendo en el futuro uno de los pilares fundamentales de nuestro ser y del bienestar de nuestro territorio".

La diputada general ha reivindicado la "aportación fundamental" de los baserritarras y de las personas vinculadas al medio rural porque "hoy y mañana no se puede garantizar una alimentación sana y sostenible, porque no podemos cuidar la naturaleza sin la participación de personas que se dedican al baserri, al ganado y al pastoreo".

Al mismo tiempo, ha recordado que "el esfuerzo a favor de los pueblos pequeños y del medio rural requiere del compromiso de toda la comunidad, de la ciudadanía a través de nuestros hábitos de consumo" y de "las instituciones a través de las políticas de país".

"Los valores relacionados con el caserío y su modo de vida están muy arraigados entre los guipuzcoanos y también de cara al futuro queremos que estos valores sigan arraigados en nuestra comunidad. Los pueblos pequeños y el sector primario juegan un papel fundamental en ello", ha señalado.

Según ha dicho, "no queremos que los pueblos pequeños y los caseríos sean imágenes bucólicas que aparezcan en los calendarios o en las guías de turistas. Queremos que los pueblos pequeños y los caseríos sigan siendo lugar de residencia y trabajo de la ciudadanía, espacio de bienestar y productor de bienestar".

De este modo, Eider Mendoza ha incidido en que "es responsabilidad de todos, en colaboración, fomentar que así sea, apoyando y dando el reconocimiento social y económico que merece la labor de los baserritarras y ciudadanos que trabajan en el caserío y que realizan una labor imprescindible para el cuidado del entorno".

En el congreso también han tomado la palabra el harrijasotzaile Iñaki Perurena y las distintas generaciones de las familias sidreras Izeta y Zapiain, entre otros participantes. Su intervención ha servido para "realizar una mirada amplia a la historia y la evolución de Gipuzkoa, en lo que respecta al paisaje, el papel del mar, la transmisión del euskera y nuestras costumbres y valores identitarios", han apuntado la institución foral.

El segundo bloque de la jornada, Elsa Punset, escritora, filósofa y divulgadora, ha ofrecido una ponencia en la que establecerá puentes entre la inteligencia emocional como "herramienta para el cambio positivo y el bienestar integral de los ciudadanos", y el contacto con la naturaleza.

Asimismo, jóvenes que han decidido dedicarse al baserri han ofrecido su testimonio como Amaia y Aitor Garmendia, del caserío Aizporra, que actualmente participan en el programa Gaztenek; Joseba Andueza, del caserío Agirrezabal, que compagina su labor en la empresa y el caserío como baserritar misto profesional; Eñaut Urkola, que tomará el relevo de otro caserío mediante el programa Trebatu y su formador Telmo Gartzia; Oier Ugartemendia, antiguo alumno de Fraisoro que aspira a seguir con el caserío familiar Gazpio y Eli Egiguren del caserío Zeliaran.

La jornada ha culminado con la intervención de Eugenio Ibarzabal, periodista y escritor que cerrará la jornada de este año con un profundo análisis de los temas tratados ofreciendo su visión del territorio y del sector.