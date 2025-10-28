Los menores procedentes de Gaza que reciben asistencia sanitaria en Osakidetza están en situación clínica estable

SAN SEBASTIÁN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de cinco menores procedentes de Gaza, que llegaron este pasado lunes a Euskadi acompañados de sus familiares, han comenzado a recibir asistencia médica en Osakidetza. Responsables de los equipos pediátricos del Servicio vasco de Salud, tras las primeras valoraciones realizadas, han señalado que todos ellos se encuentran en una situación clínica estable.

Osakidetza trata a dos de estos menores en el Hospital Universitario Cruces, a otros dos en el Hospital Universitario Donostia y a uno de los menores, por primera vez, en el Hospital Universitario Basurto. Los menores, en edades comprendidas entre 5 meses y 9 años, presentan patologías de diferente índole: traumatismos, cardiopatías congénitas, problemas gastrointestinales, enfermedades hematológicas, entre otros. A lo largo de los próximos días, se realizarán más pruebas para definir el tratamiento.

La Jefa de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría de la OSI Donostialdea, Cristina Calvo, y el pediatra de hospitalización en esta OSI, Unai Hernández Dorronsoro, han explicado a los periodistas que los pacientes que están atendiendo en San Sebastián llegaron este pasado lunes al hospital. "Son dos hermanos de 3 y 9 años y se trasladaron a su llegada a Madrid en ambulancia a Donostia para ser atendidos e ingresados debido a las heridas que presentan", ha precisado.

Asimismo, ha dado a conocer que otros tres pacientes se están atendiendo en Bizkaia, uno de ellos presenta una cardiopatía congénita y está ingresado en Cruces y los otros dos no han precisado ingreso y este mismo martes están siendo valorados por los equipos de pediatría de Cruces y Basurto.

Según han explicado los profesionales de pediatria de Osakidetza en la OSI Donostialdea, los pacientes atendidos en la capital guipuzcoana presentan "lesiones traumáticas secundarias a un bombardeo", han sido intervenidos en Gaza de urgencia y acuden para continuar tratamiento de las lesiones y sus secuelas.

Inicialmente, ayer, al ingreso en Urgencias de Pediatría, se han realizado las pruebas complementarias para estudiar bien las lesiones que presentan y se ha continuado con el tratamiento que precisan. Han sido valorados de forma multidisciplinar y se continuará seguimiento y tratamiento por múltiples especialidades pediátricas, por el equipo de ortopedia y rehabilitación infantil y por el equipo de psiquiatría infanto-juvenil.

Por su parte, el Hospital Universitario Cruces ha recibido a dos pacientes, uno de ellos un bebé con una cardiopatía, que está estable y pendiente de confirmar estudio definitivo y decisión quirúrgica. La segunda es una niña de cuatro años que está en estudio y seguimiento ambulatorio para descartar problema hepático y pendiente de resultados de pruebas complementarias.

ACOGIDA Y ASISTENCIA SANITARIA

En el marco del procedimiento de Evacuación Médica (MEDEVAC), auspiciado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea y por la OMS, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza llevan meses colaborando y trabajando para ayudar con la evacuación de estos niños palestinos de la franja de Gaza.

Con la llegada de estos cinco menores, ya son 27 las personas gazatíes atendidas en Euskadi. Esta es la cuarta evacuación en la que participan el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza, junto con la OMS y el Ministerio.

El 25 de julio de 2024 fueron atendidos en los hospitales de Cruces y Donostia nueve menores y una madre con patologías graves derivadas de la guerra; el 4 de abril de 2025 llegaron otros cinco menores con enfermedades oncológicas, que recibieron tratamiento en ambos hospitales; y el 31 de julio Osakidetza atendió a otros 7 menores.