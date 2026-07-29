Un mercado de alimentos ecológicos llegará el sábado a Gopegi (Álava) para poner en valor la producción local

VITORIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un mercado ecológico llegará este próximo sábado a Gopegi (Zigoitia) en el que se venderán alimentos ecológicos de producción local y se realizarán actividades como una fanfarria y juegos de madera, según ha anunciado la Asociación Alavesa de Agricultura Ecológica.

En un comunicado, ha explicado que el mercado está organizado por Bionekazaritza (Asociación de Personas Productoras, Elaboradoras y Consumidoras Ecológicas de Álava) y forma parte de la iniciativa Ruta de las Ferias Ecológicas de Euskadi.

Entre agosto y octubre, doce mercados recorrerán diferentes municipios de Euskadi "para poner en valor la producción ecológica local y reforzar el compromiso con un modelo de consumo más responsable".

Este año la Ruta de las Ferias Ecológicas hará parada en Zigoitia, Zarautz, Zumaia, San Sebastián, Errenteria, Algorta, Zerain, Azpeitia, Mungia, Vitoria-Gasteiz, Durango y Eibar.

La agricultura ecológica ha experimentado un importante crecimiento en Euskadi durante el último año, ya que en 2025 la superficie inscrita en producción ecológica aumentó un 43%, alcanzando un total de 18.167 hectáreas.