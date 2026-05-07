El mercado de turismos de ocasión en el País Vasco cae un 5,5% en el primer cuatrimestre del año

Decenas de vehículos - Diego Radamés - Europa Press

BILBAO 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos de ocasión en Euskadi han alcanzado las 24.236 operaciones en el primer cuatrimestre del año, lo que supone un 5,5% menos que en el mismo periodo de 2025. En abril fueron un total de 5.740 unidades, un 6,1% menos que en el mismo mes del pasado año, según datos de las patronales del sector, Ganvam y Faconauto.

La caída del 5,5% en el acumulado del primer cuatrimestre en el mercado vasco, contrasta con la tendencia del conjunto de España, donde el mercado de ocasión se mantiene prácticamente estable, con un crecimiento del 0,1%.

Por Territorios, en Bizkaia se contabilizaron en el primer cuatrimestre del año un total de 12.614 operaciones, lo que supone una caída del 2,7%, si bien el mayor descenso de produjo en Gipuzkoa (-10,9%) con 7.779 y en Álava fueron 3.843, un 3,2% menos.

A nivel del Estado español, las ventas de modelos usados con motores de combustión tradicional marcaron signo negativo en abril. Los vehículos de segunda mano diésel, si bien concentraron el 47,9% de las operaciones, registraron una caída del 11,5%, mientras que los de gasolina descendieron casi un 5%, situándose en el 35,3% del total en abril.

En conjunto, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión registraron un total de 173.869 unidades en abril, lo que supone un 4,2% menos que el mismo mes del año pasado. La caída de las ventas de usados de entre 3 y 5 años, que retrocedió casi un 26% en abril, lastró el comportamiento del mercado.

Para las patronales del sector, la presión competitiva que están ejerciendo las nuevas marcas provoca que exista una "gran oferta" de modelos nuevos con grandes descuentos y promociones, lo que favorece que muchos compradores se fijen directamente en un modelo nuevo. Esta circunstancia explica que el ratio VO/VN cayera al 1,6 en abril.

En el acumulado estatal, el mercado de turismos y todoterrenos de ocasión se mantuvo estable, con un total de 716.434 unidades (+0,1%), lo que supone 1,8 usados por cada nuevo vendido. Según han subrayado, en el primer cuatrimestre, el mercado de turismos de segunda mano se ha sostenido, en gran medida, por la renovación de flotas de las empresas alquiladoras.