El mes de octubre ha sido "muy seco", con lluvias por debajo del 50%, según Euskamet

SAN SEBASTIÁN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha calificado el pasado mes de octubre como "muy seco", con lluvias acumuladas por debajo del 50% en todo el territorio.

En un comunicado, Euskalmet ha destacado que, en algunas zonas de Álava, "ha sido el mes de octubre más seco de lo que llevamos de siglo", con acumulados "inferiores al 30% en buena parte" de este territorio.

En cuanto a temperaturas, y en términos generales, el mes pasado registró "una anomalía de 1,2 ºC por encima del promedio normal 1991-2020, lo que le sitúa como el noveno octubre más caluroso de lo que llevamos de siglo de unas series encabezadas por el 2022 y 2023".

Según Euskalmet, las temperaturas medias "han sido cálidas rondando los 17 ºC en la costa y los 13 ºC en la Llanada Alavesa". En la evolución de las temperaturas diarias se observa que el mes comienza y termina "con alternancia de jornadas frías y cálidas, produciéndose en medio una larga secuencia de días cálidos, en ocasiones con anomalías llamativas, entre los seis y los ocho grados, los días 21 y 22".

Además, las mismas fuentes han indicado que hasta el pasado día 24 no se registró ninguna helada, pero concretamente esa madrugada los termómetros descendieron por debajo de los 0 ºC en puntos de Álava (Pagoeta -2 ºC, Navarrete -1,4 ºC, Iturrieta -1,3 ºC, Subijana -0,6 ºC y Salvatierra -0,3 ºC). Durante las madrugadas de los días 27 y 28 también se produjeron heladas débiles, aunque en este caso circunscritas al ámbito de la Montaña Alavesa.

Por otro lado, desde el mediodía del 30 de octubre hasta la madrugada del 1 de noviembre, las temperaturas permanecieron en la costa en torno a los 20 ºC de manera que en algunas localidades, sobre todo del litoral vizcaíno, ambas noches "fueron tropicales".

Las máximas absolutas se registraron en muchas estaciones de la Vertiente Cantábrica (Jarralta 30,5 ºC, Gardea 29,9 ºC, Sodupe-Cadagua 29,4 ºC, Igorre 29,3 ºC y Areta 29 ºC). A su vez, en la Vertiente Mediterránea y en otros puntos del interior, las máximas absolutas se dieron, sobre todo, el día 7 (Salvatierra 29 ºC, Espejo 28,7 ºC, Arrasate 28,4 ºC, Urkizu 28,3 ºC y Páganos 28,3 ºC).

Estas temperaturas estuvieron acompañadas de una insolación "muy superior a la normal, entre un 30-50% más de horas de sol". Por capitales, Bilbao habría tenido 190 horas, San Sebastián 186 y Vitoria-Gasteiz 207.

En cuanto a precipitaciones, los valores más altos se registraron en el nordeste de Gipuzkoa, incluido el litoral, con tan solo una estación por encima de los 100 l/metro cuadrado (Eskas 122, Añarbe 85,3, Miramon 83,3, Ereñozu 79,8, Oiartzun 72,4 e Inurritza 70,4).

A partir de aquí, los acumulados descendieron muy rápidamente hasta llegar a los más bajos en el sur de Álava, donde no se alcanzaron los 10 l/metro cuadrado (Moreda 6,7, Tobillas 7,1, Páganos 8,5, Zambrana 8,6 y Espejo 9,4). Por capitales, San Sebastián y Bilbao registraron 8 días de lluvia y Vitoria-Gasteiz tan solo cinco.

Desde Euskalmet han destacado también que el día 23 de octubre fue el más ventoso del mes debido a la influencia de la borrasca Benjamín. A lo largo de esta jornada se produjeron varias rachas huracanadas, siendo la más destacable la registrada en Matxitxako (147,5 km/h). En zonas no expuestas, sin embargo, no se superaron los 100 km/h, si bien algunos puntos concretos estuvieron cerca de dicho registro (Mungia, 97 km/h).

En lo que se refiere a meteorología adversa, el Gobierno Vasco activó en octubre una alerta naranja por oleaje para la navegación y cuatro avisos amarillos (dos por viento en zonas expuestas, uno por oleaje para la navegación y otro por proyecciones de agua y salpicaduras).