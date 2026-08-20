La Mesa de Forrajes de Euskadi se convocará a principios de septiembre para planificar la adquisición de este producto

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BILBAO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Forrajes será convocada en la primera semana de septiembre para presentar planificar la logística necesaria para la adquisición y distribución de los productos destinados a las explotaciones ganaderas perjudicados por la sequía. El Gobierno Vasco cierra la encuesta de forrajes con la participación de 435 explotaciones ganaderas para conocer las necesidades, dimensionar la compra conjunta y negociar el suministro en bloque.

El Ejecutivo de Euskadi, mediante el Centro de Gestión Lursail, ha cerrado la encuesta de necesidades extraordinarias de forrajes puesta en marcha por acuerdo de la Mesa de Forrajes con la participación de 435 explotaciones ganaderas de los tres territorios históricos.

Las respuestas permitirán al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, según ha destacado, concretar la demanda y abordar de forma conjunta la búsqueda de suministro para esta campaña.

La encuesta ha recibido 177 respuestas de Gipuzkoa, 160 de Bizkaia y 86 de Álava. Por orientación productiva, el 43% corresponde a explotaciones de vacuno de carne, el 18% a ganadería mixta, el 14% a vacuno de leche, el 13% a ovino y caprino y el 12% a equino.

Las explotaciones participantes han trasladado sus necesidades extraordinarias de forrajes y otras materias primas, detallando tanto los productos requeridos como el formato de suministro, es decir, granel, fardo grande, fardo pequeño o taco.

Esta información permitirá ajustar la futura compra a las necesidades reales y a la capacidad de almacenamiento y manejo de las explotaciones. El departamento está analizando y contrastando las cantidades extraordinarias recogidas en la encuesta y sus alternativas previo a definir las cantidades agregadas a contratar.

La información será trabajada con los agentes que integran la Mesa de Forrajes para definir las necesidades de suministro y afrontar la negociación de forma conjunta. "El sector ha respondido y ahora tenemos una fotografía mucho más precisa de las necesidades extraordinarias de nuestras explotaciones. El siguiente paso es convertir esa información en capacidad de negociación y conseguir que el suministro llegue en las condiciones que necesita el sector", ha señalado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

PRÓXIMOS PASOS

A partir de ahora, el Departamento procederá a validar y agrupar las respuestas por producto, formato y ámbito geográfico. Paralelamente, se contactará con operadores, cooperativas y fabricantes para conocer la disponibilidad real, los plazos y las condiciones de suministro, priorizando la producción local frente a la compra exterior, tal como estableció la Mesa de Forrajes.

La Mesa de Forrajes será convocada nuevamente durante la primera semana de septiembre para presentar el resultado de este trabajo y concretar el marco de disponibilidad, así como la logística necesaria para la adquisición y distribución de los productos.

Con el cierre de la encuesta, el Gobierno Vasco da por completada la fase de recogida de necesidades y avanza hacia la siguiente etapa: trasladar al mercado una demanda agrupada que permita reforzar la posición negociadora de las explotaciones ganaderas vascas y garantizar el suministro de alimento para el ganado.