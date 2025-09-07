Las mesas de las partidas del 40 Open Sestao Basque Country no lucirán banderas de los países de origen de ajedrecistas

Open Basque Country y Club Ajedrez Sestao condenan "el genocidio de Israel en Gaza" y colocarán la bandera Palestina en Las LLanas

BILBAO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores del 40 Open Sestao Basque Country, que se celebrará del 12 al 18 de septiembre en la localidad vizcaína, han decidido que no se colocarán en las mesas de las partidas las banderas de los países de origen de los ajedrecistas participantes en el torneo, tras rechazar los jugadores de Israel la invitación a no participar en el certamen y, en caso de hacerlo, jugar bajo bandera FIDE (Federación Internacional de Ajedrez).

En un comunicado, el Open Basque Country y el Club Ajedrez Sestao, como organizador del torneo, han expresado su "más firme condena al genocidio que está llevando a cabo Israel en Gaza".

"Queremos alzar la voz para rechazar los crímenes cometidos contra la población civil palestina en la Franja y los ataques indiscriminados por parte del ejército israelí", han manifestado.

El CA Ajedrez Sestao ha explicado que ha puesto todo su empeño este año en dar un impulso a su tradicional torneo, que en el 2025 cumple su cuadragésima edición. El "importante respaldo institucional" recibido, ha destacado, le ha permitido dar "un salto de calidad" y reunir a casi 250 jugadores de 33 países.

La categoría 'open' del torneo le convierte en una competición abierta a todos los jugadores "sin importar su edad, género, nivel de experiencia y, obviamente, nacionalidad", ha subrayado.

En ese sentido, los organizadores han explicado que no pueden impedir participar a ningún jugador con licencia, pero "como muestra de rechazo a esa conculcación sistemática de los derechos humanos por parte de Israel" invitaron a los ajedrecistas de ese país en primer lugar a no participar en el torneo y en caso de hacerlo, jugar bajo bandera FIDE, de la Federación Internacional de Ajedrez.

Según han indicado los organizadores, todos ellos rechazaron ambas propuestas y la respuesta de la Federación Internacional de Ajedrez fue "contundente, obligando al torneo a respetar las normas que rigen la FIDE".

En caso contrario, el Open Basque Country perdería su reconocimiento oficial, no repartiría puntos de categoría a sus participantes y "prácticamente se vería abocado a la suspensión del torneo con más de cien jugadores extranjeros con sus viajes y alojamientos ya pagados", han señalado.

La posible cancelación, han advertido, "pondría incluso en serio peligro la continuidad del Club Ajedrez Sestao, una entidad de referencia a nivel nacional con más de cuatro décadas de historia".

Por ello, los jugadores de Israel, cumpliendo esas normas FIDE, aparecen en los listados oficiales representados por su bandera. Sin embargo, los símbolos en el local de juego, en este caso el Frontón Municipal de Las Llanas, son responsabilidad exclusiva del torneo.

En ese sentido, el comité organizador ha decidido que no habrá banderas en las mesas donde se jugarán las partidas y en la instalación, únicamente ondearán las de todas las comunidades autónomas representadas y una bandera de Palestina "como humilde expresión de solidaridad del Open Basque Country y del Club Ajedrez Sestao.