Metro Bilbao ofrecerá servicios mínimos del 30% y restringirá el acceso de perros de más de 8 kilos toda la jornada

Archivo - Nuevos carteles de Metro Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Metro Bilbao ofrecerá durante la jornada de huelga general de este miércoles servicios mínimos del 30% de su servicio habitual, si bien estos servicios podrían verse reforzados en función de la disponibilidad de personal. Asimismo, restringirá el acceso de los perros de más de ocho kilos a lo largo de todo el día.

Según ha informado en un comunicado, ante la huelga general convocada por distintos sindicatos para este 11 de noviembre, Metro Bilbao ha informado de que se asegurará el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos para el conjunto del transporte público por parte del Gobierno vasco, según la Orden de 6 de noviembre emitida por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo.

De esta manera, el metropolitano garantizará al menos el 30% de los servicios habituales de un día laborable, si bien los mínimos decretados podrían verse reforzados en función de la disponibilidad del personal, "como en otras ocasiones". Los horarios de paso de los trenes podrán consultarse en su web.

Por otro lado, ante la posibilidad de que se produzcan aglomeraciones, ha decidido restringir el acceso de los perros de más de ocho kilos durante toda la jornada, tal y como se recoge en las Condiciones Generales de Contratación de Metro Bilbao.