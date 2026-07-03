Metro Bilbao sustituye los carteles de la parada Moyúa por la nueva denominación "Eliptikoa"

Nuevos carteles de Metro Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Metro Bilbao ha sustituido, desde este viernes, los carteles de la parada del metropolitano "Moyúa" por la nueva denominación de la plaza "Eliptikoa".

Desde este pasado miércoles, la plaza Federico Moyúa de Bilbao ha pasado a llamarse Plaza Elíptica, tras casi nueve décadas llevando el nombre del alcalde de la Villa nombrado en 1924 bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

Tras ese cambio, se colocaron cuatro placas, con la nueva denominación, situadas en las fachadas de los edificio nº 2 (Hotel Carlton), nº 4 (edificio 'Aurora'), nº 6 (edificio residencial) y lateral del nº 40 bis de la Gran Vía.

Estaba previsto que el resto de las señalizaciones viarias, turísticas o similares se fueran actualizando según determinen los servicios municipales o entidades correspondientes. En el caso del Metro, desde este viernes ya se pueden ver en los carteles correspondientes a la parada "Moyúa" la nueva denominación en euskera "Eliptikoa".