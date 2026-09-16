Michel Houellebecq, Rosa Montero, Mariana Enriquez, Ray Loriga o Sara Barquinero, en la XVII edición de JA! Bilbao

Cartel del XVII Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor, Ja!. - FESTIVAL JA!

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XVII Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor de Bilbao, dedicado a la ciencia-ficción y las visiones contemporáneas del futuro, se celebrará del 14 al 31 de octubre en Bilbao y tendrá como protagonistas, entre otros, a los escritores Michel Houellebecq, Rosa Montero, Mariana Enriquez, Ray Loriga o Sara Barquinero.

La sala BBK de Bilbao ha acogido este miércoles la presentación de este festival, cuya programación, que este año se amplía en fechas y espacios, comenzará en la propia sala BBK, sede principal del certamen, del 14 al 18 de octubre.

El siguiente fin de semana, del 23 al 25 de octubre, el festival se trasladará a los auditorios del Museo de Bellas Artes de Bilbao, reinaugurado tras su ampliación, y del Museo Guggenheim Bilbao, donde Ja! estará presente por primera vez gracias al programa TOPArte del museo.

Las actividades de la última semana, del 29 al 31 de octubre, se desarrollarán en Bidebarrieta Kulturgunea, el Palacio Euskalduna y la Sala Bilborock y se sumarán a ellos el Espacio Joker y las tres sedes de las exposiciones de esta edición la Mediateka BBK - Azkuna Zentroa, el Centro Municipal de Distrito La Bolsa, en el Casco Viejo, y las estaciones Eliptikoa, San Mamés e Indautxu de Metro Bilbao.

Michel Houellebecq, Rosa Montero, Mariana Enriquez, Ray Loriga, Sara García Alonso, Anna Starobinets, Agustín Fernández Mallo, Laura Fernández, Rodrigo Cortés, Sara Barquinero e Hidrogenesse son algunos de los protagonistas de una edición que amplía fechas y espacios, con nuevas sedes como el Museo Guggenheim Bilbao, el Museo de Bellas Artes y el Palacio Euskalduna.

El tema principal de esta convocatoria es la ciencia ficción, entendida en sentido amplio y, especialmente, como una herramienta para reflexionar sobre el futuro, cuestionar el presente e imaginar otros mundos posibles.

Según han destacado se abordará desde una "perspectiva abierta y transversal", atendiendo tanto a sus imaginarios principales -robots, platillos volantes, viajes espaciales y temporales, distopías y utopías futuristas- como a su diálogo con otros territorios creativos como la fantasía y el terror.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En el festival se entrelazan la imaginación especulativa y el humor. para ampliar la mirada sobre la realidad y explorar cuestiones como la IA, los avances científicos y tecnológicos, la exploración espacial, el futuro de la creación artística, las crisis de identidad en la era digital o las distintas formas en que proyectamos el porvenir.

El evento contará con escritores, cineastas, científicos y artistas que, en ocasiones, han recurrido a la ciencia ficción para explorar el futuro y cuestionar el presente.

Entre los autores destacados de la narrativa contemporánea figuran Michel Houellebecq y Mariana Enriquez, dos de los grandes nombres internacionales, junto a Rosa Montero y Ray Loriga, referentes de la literatura española.

Michel Houellebecq regresará al Ja! para conversar con el también escritor Rodrigo Blanco Calderón sobre su particular pasión por la ciencia ficción.

Por su parte, Mariana Enriquez participará en la edición en el marco de un encuentro organizado conjuntamente por Bidebarrieta Kulturgunea (Biblioteca de Bidebarrieta), Páginas de Espuma y el festival. Enriquez presentará 'Conversación con la oscuridad', su último libro, en el que reflexiona sobre su propia escritura y sobre los vínculos entre la política, la sociedad, el terror y otras ficciones de género.

Junto a ella, una de las escritoras españolas con mayor proyección internacional, Rosa Montero, visitará por primera vez el certamen, en el que repasará su trayectoria y su relación con la ciencia ficción junto al biólogo y divulgador científico Carlos Briones.

Junto a ellos, Ray Loriga, autor de novelas como 'Héroes', 'Tokio ya no nos quiere' o 'Rendición', hablará con el escritor Alfonso J. Ussía del humor que atraviesa su obra y de un imaginario literario marcado por el rock, el cine, la cultura popular y los futuros distópicos.

En la charla 'Lo real de lo irreal', la escritora rusa Anna Starobinets conversará con Elia Barceló -una de las principales autoras de ficción especulativa en español- sobre las difusas fronteras entre la ciencia ficción, el terror y la literatura fantástica y la capacidad de estos géneros para abordar, desde la imaginación, cuestiones tan reales como la identidad, el cuerpo y los límites de lo humano.

Por su parte, Sara Barquinero y Carla Nyman abordarán en 'Generación glitch: Bienvenid@s a un mundo feliz' un panorama narrativo en el que las relaciones mediadas por pantallas, las identidades digitales y las nuevas tribus -conspiranoicos, incels, transhumanistas- dibujan un presente que por momentos parece vivir su propia distopía.

El estrecho vínculo entre ciencia e imaginación protagonizará una de las conversaciones centrales de esta edición, 'Ciencia y ficción: el arte de lo posible' y la ciencia ficción será también protagonista en 'La ciencia de la ciencia ficción', una conversación entre el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón y la física teórica Gisela Baños.

El Museo de Bellas Artes de Bilbao también tendrá su espacio en el festival y Manuel Fontán del Junco, director de exposiciones de la Fundación Juan March, y el escritor Agustín Fernández Mallo protagonizarán un encuentro especial para celebrar la reapertura del museo tras su ampliación.

CENTENARIO DE RAFAEL AZCONA

El centenario de Rafael Azcona será otro de los ejes de la edición y el día exacto en que habría cumplido cien años, sus amigos y compañeros Fernando Trueba, Maribel Verdú, Manuel Gutiérrez Aragón y Bernardo Sánchez recordarán la figura y el legado del guionista.

El homenaje se extenderá a una faceta menos conocida del autor de 'Los europeos' con la exposición 'Azcona, humorista gráfico', que podrá visitarse del 16 al 30 de octubre en el Centro Municipal de Distrito La Bolsa, en el Casco Viejo de Bilbao.

El cineasta y escritor Rodrigo Cortés protagonizará una de las citas "imprescindibles" del festival cada año, 'Las 10 secuencias de humor favoritas de', una sección fija en la que se proyectan las piezas seleccionadas previamente por un invitado.

El público podrá asistir también a la grabación en directo del primer episodio de la cuarta temporada, del podcast '¿Te quedas a leer?', que contarán con Dolores Redondo como invitada, mientras que la reciente adaptación gráfica de Albert Monteys de 'La conjura de los necios' ofrece una nueva mirada sobre el universo protagonizado por Ignatius J. Reilly, que se ofrecerá también en el Ja!.

El festival contará también con la exposición 'Albert Monteys: el asombro cósmico', que podrá verse erse del 6 de octubre al 1 de noviembre en la Mediateka BBK - Azkuna Zentroa y la música y los espectáculos completarán el programa con varias propuestas lúdicas especialmente vinculadas al imaginario de la ciencia ficción.

El acceso a los actos de la edición variará según los diferentes espacios y actividades, desde la entrada libre hasta completar aforo hasta el acceso de pago, con un coste "casi simbólico en la mayoría de los casos" y el festival también estrena este año una nueva imagen gráfica que, como el cartel de la edición, es obra de Javier Jaén.

La nueva imagen de marca marcará el inicio de una nueva etapa en la identidad visual del festival, el logotipo refuerza su "carácter lúdico, directo e inmediatamente reconocible y definirá la imagen del certamen del Ja! en los próximos años", han asegurado.