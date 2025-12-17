Miguel Ríos cancela el Concierto Solidario de Navidad de Super Amara por prescripción médica

Archivo - Miguel Ríos. - FUNDACIÓN MIGUEL RÍOS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Concierto Solidario de Navidad de Super Amara que iba a ofrecer Miguel Ríos este próximo viernes en el Kursaal de San Sebastián ha sido cancelado por prescripción médica. El artista granadino no podrá actuar tal y como estaba previsto, debido a un episodio de proceso bronquial agudo.

Desde la productora y agencia de representación del cantante han informado de que el artista sufre un "episodio de proceso bronquial agudo" que le impedirá actuar este viernes en la capital guipuzcoana. "Por prescripción médica, deberá mantener el reposo y la medicación oportuna", añaden.

El importe de las entradas adquiridas para este concierto cuya ayuda iba a ser destinada a la Asociación Asebier, será devuelto automáticamente a través del mismo canal utilizado para la compra.

Si se realizó la compra a través de la web del Kursaal, no será necesario enviar ninguna solicitud de devolución. En caso de haber efectuado la compra en taquilla, será necesario acercarse a la misma con las entradas adquiridas para proceder a la devolución.

Tanto desde la oficina del artista como desde Super Amara y Get In, han lamentado profundamente esta noticia y los inconvenientes que hayan podido causar y han deseado la "pronta recuperación" de Miguel Ríos.