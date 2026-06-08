Mikel Hidalgo Bordegarai, candidato del BBB para concurrir por el PNV a la alcaldía de Bilbao

Mikel Hildalgo, propuesto candidato del BBB del PNV a la alcaldía de Bilbao - PNV

BILBAO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Bizkai Buru Batzar (BBB) y las 13 Juntas Municipales de Bilbao han propuesto este lunes a Mikel Hidaldo Bordegarai como candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao, en sustitución de Juan Mari Aburto, quien el pasado sábado anunció que no optará a la reelección como regidor de la capital vizcaína en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

Tras el anuncio de que el actual alcalde de Bilbao culminará su mandato el próximo año, el PNV ha activado el proceso interno para la elección de la persona que será elegida candidata a las elecciones municipales de 2027, según ha informado esta formación.

Esta tarde se ha iniciado el proceso que se desarrollará en el próximo mes, aproximadamente. La designación de la persona propuesta por parte de la ejecutiva del Bizkai Buru Batzar e Interjuntas de Bilbao, Mikel Hildalgo, que se trasladará a las Asambleas Municipales, ha dado inicio a ese proceso.

A partir de ahora, las bases podrán proponer otros candidatos y candidatas, debatir diferentes opciones y someter las propuestas a votación hasta alcanzar la persona candidata a la alcaldía de Bilbao.

Mikel Hidalgo Bordegarai, residente en Bilbao, nació en 1993. Graduado en Administración y Dirección de Empresas con Programa en Desarrollo Directivo por la Universidad de Deusto, habla euskera, castellano e inglés de forma fluida.

Comenzó su carrera profesional como auditor financieroen PwC (Pricewaterhouse Coopers), conocida empresa internacional por sus servicios de consultoría y auditoría y formando parte del grupo de las "Big Four".

Tras esta primera etapa se incorporó como analista de inversiones y gestión de cartera a Seed Capital, empresa cuyo objetivo es apoyar el emprendimiento y la creación de proyectos empresariales. Desde 2022 está vinculado al Gobierno vasco. Ha trabajado en Lehendakaritza, primero con el Lehendakari Iñigo Urkullu y ahora con el Lehendakari Imanol Pradales.

Desde el 2022 es uno de los responsables desde Lehendakaritza de la aplicación en Euskadi de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Dentro de este ámbito de trabajo, participó en la gestación de la apertura en Bilbao del Secretariado de la Coalición Local2030 en Bilbao. Esta oficina es el centro donde se coordina la implantación de esta agenda a nivel local en el mundo y es la primera oficina de las Naciones Unidas en Euskadi.

El trabajo de implantación de la agenda 2030 en Euskadi le ha llevado a representar a Euskadi en el mundo. Ha estado en Estados Unidos, Egipto o Brasil. Además, representará a Euskadi en High Level Political Forum de la ONU en Nueva York el próximo mes de julio, defendiendo el modelo vasco de desarrollo sostenible y la aplicación en Euskadi de la agenda 2030.

Ha sido la persona responsable del proceso de reflexión Bilbao 2040 que desde finales del pasado año ha desarrollado el Partido Nacionalista Vasco con el objetivo de sentar las bases del futuro de Bilbao. En este proceso han participado diferentes personas vinculadas a ámbitos políticos, sociales, culturales, deportivos y económicos de Bilbao.

Afiliado al Partido Nacionalista vasco desde 2011, ha sido militante de EGI, ha formado parte del Consejo Territorial y ha sido Secretario Nacional de EGI. Además, ha sido miembro de la Junta municipal de Indautxu y en la actualidad es miembro de la ejecutiva de Bizkaia del PNV.