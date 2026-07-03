Mikel Hidalgo recibe el respaldo total de las bases del PNV y es proclamado candidato a la alcaldía de Bilbao

Mikel Hildalgo, propuesto candidato del BBB del PNV a la alcaldía de Bilbao - PNV

BILBAO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mikel Hidalgo Bordegarai ha sido proclamado oficialmente candidato el PNV a la alcadía de Bilbao para las elecciones municipales y forales del 23 de mayo de 2027, tras concluir el proceso interno para su elección como aspirante a alcalde de la capital vizcaína con el respaldo unánime de las 13 organizaciones municipales de Bilbao.

Hidalgo, que toma el relevo a Juan Mari Aburto, -que ha sido el candidato hasta ahora del PNV, ostentando la alcaldía durante tres mandatos-, fue la única persona propuesta en la primera vuelta, que finalizó el pasado 23 de junio.

En un comunicado, la formación jeltzale ha señalado que, como era previsible, la propuesta ha sido ratificada este jueves por la tarde por Interjuntas de Bilbao, el órgano que agrupa a todas las Organizaciones Municipales de Bilbao.

El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha afirmado que el PNV "ha elegido a su mejor candidato para Bilbao". "Es una persona formada, plurilingüe, empática, con visión estratégica y con capacidad para liderar y tomar decisiones", ha añadido.

MIKEL HIDALGO

Mikel Hidalgo, (1993) Graduado en Administración y Dirección de Empresas con Programa en Desarrollo Directivo por la Universidad de Deusto, ha sido el responsable del proceso de reflexión "Ideiak Abian" para diseñar el Bilbao con el horizonte puesto en 2040 que ha servido para sentar las bases del futuro de Bilbao.

Actualmente prepara la representación de Euskadi en High Level Political Forum de la ONU en Nueva York, una cita que tendrá lugar el próximo mes de julio, en el que Hidalgo defenderá el modelo vasco de desarrollo sostenible y la aplicación en Euskadi de la Agenda 2030.

También tomará parte durante este año en la Mesa de Ciudades de la OCDE, que se celebrará en septiembre en Berlín y en la COP31, la Cumbre del Clima de la ONU, en Turquía. En ambas asistirá como representante oficial de Euskadi.