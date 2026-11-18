Imagen del vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, TRABAJO Y EMPLEO

BILBAO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha reinvicado en Lanaldi, "el gran encuentro sobre empleo de Euskadi", un trabajo basado "en calidad, inclusión y anticipación a los cambios del mercado" y ha defendido la necesidad de detectar las competencias que demandará el mercado laboral, acompañar a las personas y formar y atraer el talento que necesitan las empresas.

Lanaldi fue presentado el pasado 5 de noviembre y este miércoles ha tenido lugar en el BEC su apertura institucional, que ha contado, además de con el propio Torres, con la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo; y la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada.

El gran encuentro sobre empleo de Euskadi, Lanaldi, reúne este miércoles en un mismo espacio el Congreso de Empleo del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo y MerkaLan, la feria de empleo de Lanbide.

En su intervención durante la apertura institucional, Torres ha reivindicado un empleo basado en la "calidad, la inclusión y la anticipación a los cambios del mercado laboral", ha asegurado que no se debe "tener miedo al futuro del empleo" y ha defendido que debe prepararse "y hacerlo juntos, con responsabilidad y trabajo compartido".

Según ha dicho, "Euskadi tiene una economía fuerte y resiliente" y la previsión del Gobierno vasco de crecimiento para este año 2026 es un 2,2%, tres décimas por encima de las previsiones del pasado año".

El titular de Economía, Trabajo y Empleo ha defendido la necesidad de detectar con antelación los perfiles profesionales y las competencias que demandarán las empresas, trasladando esa información a la orientación, la formación y los itinerarios de empleo.

INTELIGENCIA ARTIFIAL

Torres ha apuntado que "la inteligencia artificial, la automatización, la transición energética, el envejecimiento de la población, los cuidados, el relevo generacional o la digitalización, están modificando las competencias y los perfiles profesionales que necesitará la economía vasca" y que esos serán algunos de los temas que se tratan en Lanaldi.

El viceconsejero ha destacado que quieren hablar del empleo que viene, pero que desean hacerlo desde "la realidad", desde "las personas que buscan una oportunidad, desde las empresas que necesitan profesionales y desde quienes necesitan actualizar sus conocimientos".

Mikel Torres ha defendido que el futuro del trabajo no se decide únicamente en la tecnología o en las nuevas profesiones, sino también en las condiciones laborales y ha afirmado a este respecto que "no nos sirve cualquier empleo".

Frente a ello, ha destacado que quieren un empleo "de calidad", con "salarios dignos, formación, igualdad entre mujeres y hombres, salud y seguridad laboral, conciliación y posibilidades de desarrollo profesional".

ANTICIPAR COMPETENCIAS Y PERFILES

Esta capacidad de anticipación se está trasladando ya a la orientación laboral, la formación y los itinerarios de empleo. En este ámbito, Torres ha destacado el proyecto Anticipa, una iniciativa de su departamento junto con la EHU, que permitirá aplicar un modelo científico para prever las competencias, los perfiles profesionales y las necesidades de cualificación que requerirá el mercado laboral vasco.

"Será una información valiosísima que llegará inmediatamente a nuestra orientación, a nuestras políticas de formación y a nuestros itinerarios de empleo. Porque anticipar sin actuar sirve de poco", ha subrayado.

ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS

Torres ha defendido un sistema de empleo capaz de conocer y acompañar mejor a las personas y de escuchar las necesidades de las empresas para formar y atraer el talento que requiere la economía vasca.

Además, ha recordado que Euskadi cuenta con la Estrategia Vasca de Empleo 2030 y la Ley Vasca de Empleo como marco para esta transformación, al que se suma el despliegue de la Red Vasca de Empleo y de los Planes de Empleo y Desarrollo Local para responder mejor a las necesidades de cada territorio.

Del mismo modo, ha abogado por "una política común para Euskadi, pero suficientemente flexible para responder a cada territorio, a cada comarca o a cada municipio", con instrumentos, información, servicios y objetivos compartidos.

RETO DEMOGRÁFICO

Ha situado también el reto demográfico entre los grandes desafíos del empleo y ha resaltado la necesidad de atraer, integrar y cuidar el talento, "venga de donde venga".

Según ha dicho, "la Euskadi del futuro necesitará personas". A este respecto, ha subrayado que "las necesitó hace décadas, las necesita hoy y las necesitará todavía más en los próximos años" y ha pedido que quienes lleguen a Euskadi "puedan trabajar de manera regular, con derechos y con posibilidades de desarrollar aquí su proyecto vital".

Asimismo, ha destacado que, a partir del 1 de julio, Euskadi gestionará de manera integral las políticas activas y pasivas de empleo, tras la transferencia de la gestión de las prestaciones y subsidios por desempleo.

Eso facilitará, a su juicio, "avanzar hacia una concepción integral de las políticas de empleo, en la que protección, orientación, formación, recualificación e intermediación formen parte de un mismo itinerario de acompañamiento a las personas".

IMPLICACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES

Para avanzar en esta transformación, Torres ha reclamado también la implicación de los agentes sociales y ha reivindicado la negociación colectiva y el diálogo social para mejorar los salarios y las condiciones laborales, y afrontar colectivamente las transformaciones del mercado de trabajo.

En sus palabras, se puede "discrepar y defender posiciones diferentes", pero "una sociedad democrática necesita algo más después de la discrepancia, necesita sentarse, hablar, escuchar, negociar y acordar", por lo que las puertas del Gobierno Vasco "están abiertas a todos los agentes sociales. Sin exclusiones. Sin líneas rojas".

En este punto, ha incidido en que el reto para los próximos años será convertir las transformaciones económicas y tecnológicas en nuevas oportunidades para las personas.

En esa medida, ha apostado por hacer que Euskadi "siga siendo uno de los mejores lugares de Europa para vivir, trabajar, emprender y desarrollar un proyecto de vida". "Tenemos economía, empresas, conocimiento, políticas públicas y, sobre todo, tenemos personas. Ahora debemos ser capaces de conectar todo ese talento y hacerlo juntos", ha animado.

PACTO DE TRANSICIÓN JUSTA ANTE LA IA

Por su parte, la viceconsejera de Empleo e Inclusión, Sara Buesa, ha pedido articular un "Acuerdo Vasco de Anticipación y Transición Justa ante la IA", concebido como "un marco permanente" para adelantarse al impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo.

La propuesta permitiría conectar la información temprana sobre los cambios en las ocupaciones con el aprendizaje continuo, el apoyo a las pymes, la responsabilidad de las empresas en el uso de la IA, las garantías frente a las decisiones algorítmicas y la evaluación de resultados.

Buesa ha sugerido actuar ahora para evitar problemas de empleo dentro de tres o cinco años. Según ha dicho, "no sabemos exactamente qué empleos transformará la IA ni a qué velocidad, pero sí que muchas personas necesitarán actualizar sus competencias".

Por ello, ha apostado por hacer efectivo "el aprendizaje y la recualificación a lo largo de toda la vida laboral" y conectar la prospección con oportunidades reales de formación y transición profesional. Según ha concluido, "la información pierde parte de su valor si no llega a la formación y a la orientación. Y la formación puede llegar tarde si se diseña sin conocer cómo están cambiando las tareas".