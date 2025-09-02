Miles de niños explorarán los misterios del bosque con 'Mi vecino totoro' en el Festival de San Sebastián

Miles de escolares podrán ver 'Mi vecino Totoro' en euskara en el Festival de San Sebastián. - ZINEMALDIA

SAN SEBASTIÁN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de niños de entre seis y once años explorarán "los misterios más bellos y desconocidos del bosque" con la película japonesa de animación doblada al euskara 'Mi vecino Totoro' de Hayao Miyazaki (1988) en la iniciativa para escolares Ikastetxeak Belodromoan del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Ikastetxeak Belodromoan, que tiene como objetivo "vincular cine y ciencia", está coorganizada por el Festival de San Sebastián, el Donostia International Physics Center (DIPC) y la Filmoteca Vasca.

Desde el Zinemaldia han explicado, en un comunicado, que "los pases de este clásico del cine japonés de animación se adentrarán en los misterios del bosque para dar a conocer al público escolar el fascinante ecosistema que conforman sus habitantes, destacando la importancia de preservar el equilibrio ecológico y la biodiversidad en la naturaleza".

La película se proyectará doblada al euskara en la pantalla gigante del Velódromo Antonio Elorza de San Sebastián y contará con subtítulos en euskara para personas sordas y con dificultades auditivas.

'Totoro auzokidea' cuenta la relación entre dos niñas que se mudan al campo y descubren criaturas mágicas como Totoro, un espíritu del bosque que les ayudará a recuperar la esperanza.

Miyazaki, que en 2023 recibió el Premio Donostia a toda su carrera, es uno de los principales maestros mundiales del cine de animación.

'Sen to Chihiro no Kamikakushi/ Spirited Away (El viaje de Chihiro, 2001)' y 'Gake no Ue no Ponyo / Ponyo on the Cliff by the Sea (Ponyo en el acantilado, 2009)' también se proyectaron en el Velódromo en 2002 y 2009, respectivamente.

Después, el cofundador del estudio Ghibli participó en Perlak con 'Kaze Tachinu / The Wind Rises (El viento se levanta, 2013)' e inauguró la 71 edición del Festival de San Sebastián con 'Kimitachi wa Do Ikiruka / The Boy and the Heron (El chico y la garza, 2023)'.

La proyección de su película 'Totoro auzokidea' irá acompañada de una original presentación que contará "con varias sorpresas", según las mismas fuentes, que han señalado que los espectadores viajarán "al corazón del bosque para descubrir cómo los árboles, los hongos y diminutos organismos conviven y se ayudan entre sí". "El descubrimiento de estos micromundos simbióticos y sus redes de comunicación subterráneas nos harán percibir el bosque como un ecosistema casi inexplorado", han añadido.

La científica invitada en esta nueva edición será la bióloga ondarrutarra Nahia Gartzia Bengoetxea del departamento de Ciencias Forestales de Neiker, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario.

Esta experta, en su labor diaria analiza los suelos forestales y su relación con las actividades humanas y el entorno, con el objetivo de generar nuevas prácticas forestales hacia la sostenibilidad y la resiliencia con el cambio climático. Gartzia, licenciada en Biología y doctora en Ciencias por la UPV/EHU, realizó parte de su tesis doctoral en la Universidad de Hohenheim.

El robot social Pepper no faltará a la cita, y como ya es tradición, formará "un tándem de lujo" junto al presentador Ugaitz Alegria en esta "fiesta multitudinaria dirigida a la infancia".

Además, gracias a la colaboración del grupo de investigación en robótica de la Universidad del País Vasco (EHU) / Robótica y Sistemas Autónomos (RSAIT), el público escolar podrá volver a disfrutar de las "singulares habilidades de este robot que se ha convertido en todo un icono del Velódromo durante el Festival".

Los organizadores del festival han señalado que el cartel de Ikastetxeak Belodromoan de este año es "un homenaje a los misterios del bosque y al asombro que despierta la naturaleza, y ha sido creado para la ocasión por la ilustradora mutrikuarra Malen Pazos con el diseño gráfico de Arteuparte".

Desde 2019, las sesiones de cine escolar que se programan en el Festival de San Sebastián cuentan con la colaboración del DIPC y de la Filmoteca Vasca. Bajo el lema 'Donostia. Ciudad de Cine, Ciudad de Ciencia', más de 13.000 estudiantes de unos 80 centros escolares asistirán a las seis sesiones del Velódromo que se desarrollarán, en horario de mañana, el viernes 19 de septiembre y del lunes 22 al viernes 26 incluidos.