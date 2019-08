Miles de vitorianos asisten a la 'Bajada de Celedón' en el inicio de las fiestas de 'La Blanca'

Publicado 04/08/2019 19:05:55 CET

El alcalde y Celedón hacen un llamamiento contra la violencia sexista y a disfrutar de las celebraciones desde el "respeto"

VITORIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han asistido esta tarde, en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz, a la tradicional 'Bajada del Celedón', en un acto en el que se ha vuelto a hacer un llamamiento a combatir la violencia sexista durante las fiestas de la capital alavesa.

La ceremonia ha comenzado a las seis de la tarde con el lanzamiento del chupinazo, que este año ha corrido a cargo de los sanitarios y cooperantes Francisco Granados, Adela Fonseca e Imanol Vega.

Al igual que en las últimas ediciones de la ceremonia de inicio de las fiestas de Vitoria, se ha impedido la introducción de envases de vidrio en la Plaza de la Virgen Blanca, con el objetivo de evitar los cortes y heridas que en años anteriores se producían entre los asistentes al acto por la rotura de botellas de cristal.

Como cada año, el muñeco del Celedón --personaje que encarna el espíritu de las fiestas de Vitoria-- ha descendido desde la torre de San Miguel, ataviado con el traje de aldeano y con el tradicional paraguas.

Una vez el muñeco ha alcanzado el otro extremo de la Plaza de la Virgen Blanca, Gorka Ortiz de Urbina, que encarna a este personaje desde 2001, ha iniciado el recorrido desde la plaza hasta la balconada de San Miguel, entre vítores y empujones de las miles de personas congregadas en la zona.

Cuando ha llegado a la balconada de San Miguel con la 'txapela' en la mano, Ortiz de Urbina ha puesto el pañuelo de fiestas al alcalde, Gorka Urtaran.

'NO ES NO'

En una breve intervención, Ortiz de Urbina ha recordado el lema 'Ez da ez' ('No es no') contra las agresiones sexistas. Además, ha recordado a las personas que no pueden estar presentes en las fiestas.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran, ha animado a los ciudadanos a "pasarlo bien y a divertirse", pero siempre "desde el respeto y la elegancia".

RETIRADA DE PANCARTAS

En el transcurso de la celebración no se han registrado incidentes relevantes, aunque la Policía Local ha retirado algunas banderas y pancartas de la Balconada de San Miguel, puesto que la instalación de este tipo de símbolos durante el acto había sido prohibida por el Ayuntamiento.

Entre los símbolos retirados por la guardia urbana se encontraba una pancarta independentista y --según han informado fuentes del PP-- una bandera de España. Pese a la retirada de estos elementos en la Balconada de San Miguel, en la Plaza de la Virgen Blanca se han exhibido otras pancartas en defensa de los derechos de los presos de ETA.