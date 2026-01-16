Ministerio de Transportes anuncia el inicio de la electrificación de las vías de la Y vasca en Bergara (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha anunciado que se han iniciado los trabajos para la electrificación de las vías de la Y vasca en Bergara (Gipuzkoa) por las que circulará el tren de alta velocidad (TAV).

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado, a través de sus redes sociales, que "la plataforma está concluida en prácticamente todos los tramos" y se comienza ya con "la superestructura y la electrificación".

Este próximo lunes está previsto que el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, visiten en Bergara los últimos avances en las obras de la Y Vasca de alta velocidad.

El pasado mes de octubre, Adif AV anunció el contrato, por 86,5 millones de euros, de los trabajos de tendido de la línea aérea de contacto (catenaria). La actuación supone instalar, tendido longitudinalmente sobre las vías, el cableado de alta tensión del que los trenes tomarán energía para circular en toda la línea.

En concreto, esta catenaria se montará desde la salida de Vitoria-Gasteiz hasta el tramo previo al acceso a Bilbao (el Galdakao-Basauri), por un lado, y hasta Astigarraga, por el otro.

También se instalará en los puestos de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET) de la línea (situados en Aramaio, Amorebieta y Ezkio-Itsaso); en los puntos de banalización (desvíos que, en una vía doble, permite a los trenes pasar de una vía a la otra) y en las bifurcaciones. Además, en Astigarraga se realizarán las conexiones y adaptaciones para enlazar con la línea de tráfico mixto o tres hilos que conectará con la frontera francesa por Irún.

Adif AV inicia esta nueva fase de desarrollo de la 'Y' vasca, la de su electrificación, tras recientemente emprender el proceso para el próximo montaje de vía, en ambos casos para la totalidad de la línea, tal como tiene encomendado.

La plataforma del ramal Vitoria-Bilbao está ya finalizada en catorce de los tramos, se avanza para completar los cinco restantes, entre ellos, tres de los seis tramos del Nudo de Bergara. También está ya completada toda la plataforma del ramal guipuzcoano (nudo de Bergara-Donostia-San Sebastián), cuya construcción acometió el Gobierno del País Vasco con financiación estatal a cuenta del cupo.

Simultáneamente trabaja en los proyectos del acceso a la capital vizcaína y la remodelación de la estación de Bilbao Abando, y se han firmado los correspondientes convenios con el Gobierno vasco para acometer el nudo ferroviario de Arkaute, para la integración en Vitoria-Gasteiz, y construir la nueva estación de Astigarraga.

Además, Adif ya ha emprendido, con la adjudicación de su primer tramo, la construcción de la LAV Burgos-Vitoria, eje que conecta la Y al resto de la red de alta velocidad, y avanza en el despliegue del tercer carril en el tramo Astigarraga-Irun (19 km), para adaptarlo para circulaciones de ancho ibérico y ancho estándar hasta la frontera, y en la transformación y ampliación de esta última estación.