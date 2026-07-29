La M.O.D.A. y Janus Lester actuarán el 19 de septiembre en Leioa en un concierto gratuito

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BILBAO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La M.O.D.A. y Janus Lester actuarán en Leioa (Bizkaia) el 19 de septiembre en un gran concierto gratuito organizado con motivo del 500 aniversario del municipio, según ha informado el Ayuntamiento.

El Consistorio de Leioa ha organizado este concierto dentro del programa de actividades del 500 aniversario del municipio. Ese día subirán al escenario La M.O.D.A. y Janus Lester para ofrecer un gran concierto gratuito en los antiguos terrenos de DOW Chemical situados al lado del concesionario Toyota. También actuará Still Rising, grupo ganador del concurso musical Hamaika Soinu, organizado por el Ayuntamiento.

El alcalde del municipio, Iban Rodríguez Etxebarria, ha afirmado que "los leioaztarras podrán disfrutar de un concierto a la altura de una celebración tan especial como el 500 aniversario" de Leioa. "Que dos de los grupos más atractivos y entretenidos del momento vengan a Leioa y, además, compartan escenario con una banda local es una magnífica noticia. Será una noche para disfrutar juntos", ha asegurado.

El concierto comenzará a las 19.00 horas con la actuación de Still Rising con la banda de rock ganadora del concurso Hamaika Soinu, organizado por el Ayuntamiento de Leioa. A continuación, a las 20.30 horas será el turno de Janus Lester. Uno de los artistas más destacados del panorama musical euskaldun ofrecerá un repertorio cargado de sus temas más conocidos.

La gran actuación de la noche llegará a las 23.00 horas con La M.O.D.A.. La banda ofrecerá un potente directo con las canciones que, año tras año, la han convertido en uno de los grupos más queridos por el público.

"LEIOA TIENE UN TESORO"

Antes de que la música tome el protagonismo por la noche, el municipio vivirá una jornada cargada de emoción con la iniciativa 'Leioa tiene un tesoro', una propuesta que invita a viajar al pasado para reencontrarse con una parte de la historia personal y colectiva de la localidad.

La jornada comenzará a las 10.15 horas con la tradicional Marcha Ciudadana A Paso de Peatón, una cita ya consolidada en el calendario municipal que, con motivo del 500 aniversario, "adquirirá un significado aún más especial".

La salida tendrá lugar desde el Boulevard de Leioa y el recorrido hasta Pinosolo estará amenizado por una txaranga, convirtiendo el paseo en un encuentro festivo e intergeneracional en el que vecinos y vecinas de todas las edades compartirán el camino.

A la llegada al parque Pinosolo tendrá lugar uno de los momentos más emotivos de toda la conmemoración del 500 aniversario: la devolución de los tesoros que alrededor de 1.500 escolares de Leioa enterraron hace ahora 25 años.

En 2001, alumnado de los centros educativos del municipio guardó en pequeños tuppers juguetes, fotografías, dibujos, cartas, mensajes y otros objetos muy personales que representaban un instante de su infancia. Aquellos recipientes quedaron enterrados con la promesa de volver a abrirlos un cuarto de siglo después y ese momento ha llegado.

Quienes entonces eran niñas y niños regresarán ahora convertidos en personas adultas para recuperar aquel pequeño tesoro que un día dejaron bajo tierra. "Será un reencuentro con los recuerdos, con las ilusiones de la infancia y, en muchos casos, también con antiguos compañeros y compañeras de colegio. Un instante lleno de emoción que permitirá revivir historias compartidas y recuperar una parte de la memoria sentimental de Leioa", ha destacado el Consistorio.

Con la autorización previa de las personas participantes, algunos de los objetos recuperados podrán formar parte de una exposición gráfica abierta a toda la ciudadanía, con el objetivo de conservar y compartir el patrimonio emocional generado por esta singular iniciativa.