El monoplaza de Formula Student Bizkaia recorrerá el sábado las calles de Bilbao escoltado por la Policía Municipal

Prototipo de vehículo eléctrico de competición FSB 2026, - ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO

BILBAO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo Formula Student Bizkaia de la Escuela de Ingeniería de Bilbao (EHU) sacará a la calle este próximo sábado, 7 de noviembre, el vehículo de la temporada 2025/2026, en su ya tradicional evento "Driving Bilbao". Durante el acto, se mostrará el prototipo de vehículo eléctrico de competición FSB 2026, con el que el proyecto Formula Student Bizkaia ha participado en las competiciones de Formula Student UK, en el circuito de Silverstone, y Formula Student Germany, en el circuito de Hockenheim.

Según ha informado la Escuela de Ingeniería de Bilbao, el monoplaza realizará un recorrido, escoltado por la Policía Municipal de Bilbao, por las principales calles de la villa. El evento comenzará a las 12.30 horas en el Bizkaia Aretoa y concluirá 30 minutos después. En ese espacio de tiempo, realizará un recorrido por Gran Vía, Plaza Euskadi, el Ayuntamiento de Bilbao y el Arenal y otros emblemáticos lugares de la ciudad.

El evento "Driving Bilbao", en el que el vehículo eléctrico de competición del proyecto Formula Student Bizkaia recorre las principales calles de la ciudad, se celebra desde el año 2015, coincidiendo con la Zientzia Astea que organiza la EHU en noviembre. Su objetivo es "llevar la ingeniería a la calle, mostrando a la sociedad el talento y el potencial de las futuras promociones de ingenieros e ingenieras".

El protagonista del acto de este año será el FSB2026, el decimonoveno monoplaza construido en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, desarrollado por 62 estudiantes y cuatro profesores durante la temporada 2025/2026. Con este vehículo, el equipo conmemora "dos décadas de innovación, trabajo en equipo y formación de futuras generaciones de ingenieros e ingenieras".

CUATRO MOTORES INDEPENDIENTES

El monoplaza de propulsión eléctrica desarrolla casi 200 CV gracias a sus cuatro motores independientes -uno por cada rueda-, y dispone de una autonomía adaptada para finalizar los 22 kilómetros en pista requeridos en los eventos Formula Student.

Destaca también su monocasco y pack aerodinámico de fibra de carbono, que le permiten reducir su peso a sólo 232 kilogramos. Su potencia, bajo peso y sistema de gestión electrónico, le permite alcanzar una velocidad punta de 120 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos.

Este monoplaza participó en julio y agosto de 2026 en las competiciones internacionales Formula Student Germany (en el circuito de Hockenheim) y Formula Student UK (Silverstone Circuit), "lo que constituye un gran logro para el proyecto".