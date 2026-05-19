Montehermoso vuelve a llenarse de música y cine a partir del 27 de mayo con la quinta edición de 'Rock on top'

'Rock On Top' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz pone en marcha por quinto año el programa cultural 'Rock on top', para seleccionar cuatro documentales en versión original, basados en los grupos que recalarán en Vitoria-Gasteiz con motivo del 'Azkena Rock Festival 2026': 'Super Duper Alice Cooper', 'Bunch of Kunst. A Film About Sleaford Mods', 'Big Easy Express' y 'No somos nada'.

El Consistorio gasteiztarra ha informado de que las proyecciones serán a las 19.00 horas el 27 de mayo y 3, 10 y 17 de junio en la Sala Ortuño del Centro Cultural Montehermoso.

"Este ciclo nace con la idea de acercar el público a la vida de sus estrellas favoritas del 'rock' desde una mirada cinematográfica y de poner en valor el rockumental o documental musical, un género con cada vez más presencia en importantes festivales como Cannes, Venecia o Berlín, y muchos de ellos dirigidos por cineastas de prestigio como Martin Scorsese, Jim Jarmush, Jonathan Demme o Wim Wenders, entre otros", ha explicado la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera.

La entrada a las proyecciones es gratuita, pero es necesaria invitación, que se podrá conseguir en la web de Montehermoso o en la del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a partir del miércoles 20 de mayo. También se podrá adquirir llamando al teléfono de Montehermoso 945 161 830, de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas.

Además, por segundo año, las personas que acudan a ver los documentales podrán participar en el sorteo de dos experiencias dobles para el 'Azkena Rock Festival', una de ellas para el viernes 19 de junio y otra para el sábado 20 de junio. Con estos pases las personas afortunadas podrán acudir al recinto de Mendizabala con la persona acompañante que elijan y disfrutar de un 'tour backstage' y de las bandas programadas para ese día.

El sorteo se realizará tras la proyección del último documental de este ciclo, 'No somos nada', en la sala Ortuño del Centro Cultural Montehermoso, el 17 de junio sobre las 21.00 horas. Las bases del sorteo se pueden consultar en la web municipal y en la de Montehermoso.

GORKA URBIZU

Además, en el marco de 'Rock on top', Montehermoso ha programado la muestra 'janela' sobre el proceso creativo del disco 'Hasiera bat', de Gorka Urbizu. Con este trabajo sutil y extremadamente delicado, el artista da comienzo a su camino en solitario, tras 25 años al frente de Berri Txarrak.

La comisaria Garbiñe Ortega ha reunido el talento de Urbizu, del fotógrafo Ibai Arrieta del Pico y del cineasta Alexander Cabeza Trigg para crear una exposición que muestre la génesis de este nuevo comienzo.

Gracias a las fotografías y películas en 16mm, se podrán revivir momentos mágicos de la banda en el proceso de creación dentro del estudio Teatre de Ca l'Eril en Lleida. Esta exposición se produjo en 2024 en colaboración con Koldo Mitxelena Kulturunea de Donostia y ahora se podrá visitar desde el 28 de mayo hasta el 28 de junio en la sala de la primera planta del Centro Cultural Montehermoso.

La inauguración de 'janela' será el jueves 28 de mayo a las 18.30 horas, y estará presente el propio Urbizu. Durante la primera media hora el aforo será más limitado, así que solo las personas que tengan invitación podrán entrar a la sala. Las invitaciones podrán conseguirse a partir del miércoles 20 de mayo. Después, a partir de las 19.00 horas, la entrada será libre hasta completar aforo.