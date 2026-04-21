Moody's rebaja la calificación de la deuda senior preferente de Kutxabank

BILBAO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación Moody's ha rebajado hasta A3, desde A2, la calificación de la deuda senior preferente de Kutxabank, en respuesta a su expectativa de una mayor severidad de pérdidas para este tipo de pasivos, derivada del cambio legislativo europeo que introduce la preferencia de los depositantes, como parte del paquete legislativo de Gestión de Crisis y Garantía de Depósitos (Crisis Management and Deposit Insurance, CMDI), aprobado en marzo de 2026.

Según ha informado el banco vasco, Moody's mantiene una visión positiva sobre Kutxabank y ha confirmado el resto de los ratings de la entidad, en ausencia de cambios en las hipótesis de severidad de pérdidas y la reafirmación del rating intrínseco (Baseline Credit Assessment --BCA, por sus siglas en inglés--).

En octubre de 2025, la agencia elevó la calificación de la deuda sénior preferente a A2 -que ahora revisa por la nueva legislación europea- y la deuda sénior no preferente a Baa1, así como la calificación de las cédulas hipotecarias de Aa1 a Aaa.

La agencia apoya esta opinión en la "fortaleza de su solvencia, su sólida generación de resultados, su baja morosidad -la más baja del sector- y una posición de financiación y liquidez, basada en una amplia y granular base de depósitos minoristas".