Movilidad Sostenible incrementa su presupuesto un 20% para ampliar infraestructuras ferroviarias y mejorar su seguridad

La consejera de Movilidad Sostenible ha presentado el presupuesto de su departamento para 2027 - JAVIER MARTIN-PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible dispondrá el próximo año de un presupuesto de 695 millones de euros, un 19,5% más que el de 2026, unos recursos que se destinarán a consolidar el nuevo 'Topo', ampliar el tranvía de Vitoria-Gasteiz a Zabalgana, y a construir las líneas '4' y '5' del metro de Bilbao. Además, Euskotren pondrá en marcha un proyecto piloto en cinco trenes, que permitirá inspeccionar a la situación de la vía y la catenaria para detectar anomalías.

La consejera de Movilidad Sostenible ha presentado este jueves en el Parlamento Vasco el presupuesto de su departamento para 2027, en una comparecencia que ha comenzado con un recuerdo a las víctimas del accidente de tren de Urda (Toledo) y a sus allegados.

En este sentido, ha destacado que "gran parte" del presupuesto de su departamento está dedicado al mantenimiento de la seguridad de vías, unidades de tren y de tranvía, de otras infraestructuras, y de los propios ciudadanos.

La Dirección de Estrategia para la Movilidad Sostenible, que entre otras funciones coordina los servicios de Euskotren y el de cercanías ferroviarias operado por Renfe, contará en 2027 con 280,7 millones de euros.

Esta dirección afrontará, entre sus objetivos principales, el impulso del tren y el tranvía "como medios sostenibles y vertebradores de la sociedad y el territorio", según ha explicado la consejera.

El proyecto de presupuestos incluye 157 millones de euros para el servicio que proporciona Euskotren en la red propia del Gobierno Vasco, así como 95,1 millones de euros al servicio de cercanías transferido al Ejecutivo autonómico y operado por Renfe. De estos últimos, 3,4 millones irán destinados a la consolidación del servicio de la Llanada Alavesa.

La sociedad pública Euskotren realizará inversiones por 64,2 millones de euros. Las partidas más relevantes corresponden a la adquisición y renovación de trenes y tranvías, previendo necesidades como las que se derivarán de la futura 'línea 5' del ferrocarril metropolitano de Bilbao; o la extensión del tranvía de Vitoria-Gasteiz al barrio de Zabalgana, con la adquisición de 12 unidades extralargas.

Durante 2027 continuará la implantación paulatina del European Rail Traffic Management System (ERTMS), de señalización, comunicación y control ferroviario de forma estandarizada en todo el espacio europeo.

A su vez, Euskotren pondrá en marcha un nuevo sistema de auscultación e inspección de la vía, que se incorporará de manera piloto en cinco unidades de distintas líneas. El dispositivo permite inspeccionar a lo largo del recorrido la situación de la vía y la catenaria para detectar anomalías.

La consejera ha explicado que estos sistemas "permitirán recoger de forma continua información, detectar anomalías y generar alertas automáticas, facilitando una intervención temprana ante posibles riesgos".

El sistema se instalará en una unidad el primer semestre de 2027, para posteriormente incorporarse en otras cuatro unidades "hasta tener una flota de cinco trenes que auscultarán la infraestructura diariamente".

Hasta ahora, esta función la venía realizando un tren específico para estas tareas, pero el objetivo es "ir más allá y que los propios trenes, durante su circulación habitual, se conviertan también en herramientas de vigilancia y supervisión de la infraestructura, capaces de detectar anomalías y facilitar una respuesta temprana", según ha indicado García Chueca. El presupuesto global del proyecto es de 3,5 millones, pero la partida para el próximo es de 1,2 millones de euros.

Además, los tranvías incorporarán el sistema de comunicación 'tetra' para hacer frente a situaciones como el apagón eléctrico general ocurrido el año pasado.

Por otra parte, se reservan 9,1 millones de euros para apoyar a otras administraciones vascas a cofinanciar las bonificaciones al transporte.

Euskotren también realizará actuaciones por valor de 7,4 millones de euros para avanzar en materia de accesibilidad universal en el interior de trenes y tranvías, como la incorporación de suelo podotáctil para personas con baja visión, y luces led en las puertas de los trenes que indican el coche habilitado para personas con movilidad reducida.

La Dirección de Infraestructuras del Transporte contará con 408,9 millones de euros para continuar con la ejecución de infraestructuras que están desarrollándose, la planificación de otras nuevas, y el mantenimiento y mejora de las ya existentes a través del ente público Euskal Trenbide Sarea.

Desde la perspectiva ferroviaria, tras la puesta en marcha de la pasante ferroviaria por el centro de Donostia-San Sebastián y la variante Altza-Galtzaraborda, están previstas actuaciones de reposición y urbanización de zonas afectadas por las obras, así como el derribo del viaducto y antigua estación de Pasaia, que cuenta con 10,8 millones consignados.

Un total de 2,4 millones irán dirigidos a la variante de mercancías de Amara. También está prevista en los presupuestos de 2027 la finalización de la construcción de las cocheras de Zumaia, que permitirán abandonar el uso ferroviario de la playa de vías de Amara y su posterior urbanización.

Las obras de cubrición de las vías en Galtzaraborda (Errenteria) tienen un presupuesto inicial de 640.000 euros y créditos de compromiso para 2027 por valor de 7,2 millones de euros. Además, culminará el proyecto constructivo y empezarán las obras del intercambiador de Riberas de Loiola (San Sebastián), donde confluirán las líneas de ETS y Adif y los servicios de Euskotren y Renfe en Gipuzkoa, estará dotada con 4,4 millones de euros.

Por otra parte, las obras de construcción de la futura 'línea 5' del metro de Bilbao estarán dotadas con 70 millones de euros. Además, se prevé el inicio de los trabajos de construcción de la 'línea 4' del ferrocarril metropolitano de Bilbao, tras la próxima finalización de los proyectos constructivos de tres de los cuatro tramos, y contarán con 3,7 millones presupuestados.

Además, para dar servicio a las futuras líneas '4' y '5' del suburbano se iniciará la construcción (3,2 millones) de unas nuevas cocheras en Arriagas (Erandio). Y se prevé finalizar la supresión del paso a nivel de Torretxo, en Berriz.

ÁMBITO TRANVIARIO

En el ámbito tranviario, las obras de la extensión del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Zabalgana, que se realizan en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Álava, contarán con un presupuesto de 21,3 millones de euros para continuar con los trabajos en el ramal de Aldaia.

En próximas fechas se adjudicarán las del otro ramal, el de Mariturri, y a principios del próximo año se licitarán las del tronco común. También se continuará trabajando en la nueva parada del tranvía de Bilbao en Los Caños y en la ampliación del tranvía a Zorrozaurre

A la cuantía para afrontar la inversión en infraestructuras de Euskal Trenbide Sarea se suman las encomiendas de gestión del Gobierno central para la red de alta velocidad y la Variante Sur Ferroviaria.

En el caso de la Variante Sur Ferroviaria, en 2027 estos trabajos experimentarán un fuerte impulso, ya que estarán en ejecución los seis tramos de la 'Fase I'. La previsión presupuestaria es de 103,9 millones de euros.

Asimismo, en la nueva red ferroviaria vasca, las encomiendas de gestión para los accesos a Bilbao y la ejecución de las obras del Nudo de Arkaute en Álava cuentan con un presupuesto para el próximo año de 5,2 y 3,7 millones de euros, respectivamente.