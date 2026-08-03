Movimiento Feminista de Vitoria-Gasteiz anima a vivir La Blanca desde "el respeto, la libertad y los cuidados mutuos"

Gasteizko Mugimendu Feminista - GASTEIZKO MUGIMENDU FEMINISTA

VITORIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Vitoria-Gasteiz ha animado a todas las personas a vivir las fiestas de La Blanca desde "el respeto, la libertad y los cuidados mutuos", así como ha apelado a "no permanecer impasibles ante la violencia machista y a implicarse en la construcción colectiva de unas fiestas verdaderamente seguras".

Un emplazamiento que ha realizado a la ciudadanía este lunes en la rueda de prensa, en la que ha presentado su protocolo para hacer frente a las agresiones machistas, sexistas y LGTBI+fóbicas, cuyo objetivo es "seguir construyendo unos espacios festivos seguros, diversos, feministas y disfrutables para todas las personas".

Según ha trasladado el colectivo, el protocolo no es únicamente una herramienta que se activa cuando ocurre una agresión, sino una herramienta pedagógica, preventiva y de respuesta que sitúa en el centro "la autodefensa transfeminista y el cuidado comunitario".

Por ello, ha explicado que cada situación será valorada en su contexto, priorizando en todo momento la voluntad, las necesidades y el bienestar de la persona agredida, evitando respuestas automáticas y apostando por "la proporcionalidad y la desescalada del conflicto".

Durante su presentación, el movimiento feminista ha realizado un llamamiento especial a los hombres para que asuman "un papel activo, identificando y frenando las actitudes machistas en sus propios entornos". "Los agresores no son personas aisladas; por ello, la prevención y la respuesta son una responsabilidad compartida por toda la comunidad", ha añadido.

Para garantizar "atención, acompañamiento y apoyo inmediato" ante cualquier situación, el colectivo activará en fiestas un teléfono de atención disponible las 24 horas: 747 41 48 34. Este teléfono servirá para solicitar ayuda, activar el protocolo y recibir acompañamiento ante cualquier agresión machista, sexista o LGTBI+fóbica.

MOVILIZACIONES

"Queremos dejar claro que ante cualquier agresión machista, sexista o LGTBI+fóbica, no permaneceremos en silencio. Tras valorar la situación y respetando siempre la voluntad de la persona agredida, cuando sea necesario saldremos a la calle para denunciar públicamente la agresión y se suspenderá la programación de la zona de txosnas", ha manifestado.

En este sentido, ha apelado a que bares, establecimientos hosteleros, colectivos y resto de agentes organizadores de la programación festiva para se sumen a esta respuesta colectiva, "interrumpiendo también su actividad, con el fin de que toda la ciudad responda de forma unida frente a la violencia machista".