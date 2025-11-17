Muere un conductor al chocar frontalmente su coche contra otro en la N-104, en Vitoria

VITORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha perdido la vida la tarde de este lunes, tras verse implicado en una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera N-104, a su paso por el concejo de Matauko (Vitoria), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro ha tenido lugar sobre las cinco y media de la tarde cuando dos coches han colisionado frontalmente en la carretera N-104, a la altura de Matauko. Uno de los conductores ha quedado atrapado dentro del vehículo, siendo necesaria la intervención de un equipo de bomberos en su rescate.

Finalmente, los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar, han confirmado su fallecimiento. La conductora del otro turismo ha resultado herida y ha sido trasladada al Hospital de Txagorritxu.

La vía permanece cortada a las siete menos cuarto de la tarde y la Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas del accidente.