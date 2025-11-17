Una mujer investigada por tráfico de drogas y 51 identificadas en un control en una discoteca de Ugao-Miraballes

Material incautado durante un control preventivo de la Ertzaintza en las inmediaciones de una discoteca - ERTZAINTZA

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer investigada por tráfico de drogas y un total de 51 personas identificadas, además de ocho conductores sancionados, es el balance de un nuevo operativo preventivo realizado por la Ertzaintza durante este domingo, en las inmediaciones de una discoteca de Ugao-Miraballes (Bizkaia).

Durante el dispositivo policial, a una mujer, de 25 años, se le ocuparon 18 envoltorios con medio gramo cada uno, supuestamente, de cocaína, por lo que se instruyen diligencias como investigada por un presunto delito contra la salud pública.

La Ertzaintza efectuó controles tanto por la mañana como por la tarde y, en total, se identificó a 51 personas. A 16 de ellas se las propuso para sanción por infracciones a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC), a 13, por tenencia de drogas, se les ocuparon diversas sustancias estupefacientes, y a otras 3, por posesión de armas blancas, en concreto, un cuchillo y dos navajas.

También se realizaron controles en varios vehículos, con un balance de seis sanciones administrativas a conductores por dar positivo en drogas en la muestra salival. Otros dos conductores fueron sancionados por arrojar una tasa positiva en la prueba de alcoholemia.

Estas intervenciones son fruto de las tareas preventivas que realiza la Ertzaintza en el marco del Plan de Acción para el Control de Armas Blancas y Objetos Peligrosos en la vía pública.