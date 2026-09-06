Una multitudinaria concentración silenciosa recuerda en Lekeitio al joven fallecido el sábado

BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lekeitio ha recordado esta tarde con una multitudinaria concentración silenciosa y una ofrenda floral al joven que falleció este sábado en el transcurso de la fiesta del "Antzar Eguna" en la localidad.

Los hechos ocurrieron momentos antes de las cuatro de la tarde en el recinto festivo cuando se tuvo conocimiento de la incidencia con este joven que estaba presenciando la fiesta. Recursos sanitarios acudieron a atender a este varón, al que trataron de reanimar tras entrar en parada cardiorrespiratoria, pero no fue posible y finalmente falleció en el lugar.

Tras lo ocurrido, se informaba por megafonía a los asistentes a la fiesta de lo sucedido y también de la decisión del Ayuntamiento y de la Junta Antzar de suspender el resto de actos festivos oficiales programados para este pasado sábado.

El Consistorio y la Junta llamaban a secundar este domingo a las siete de la tarde una concentración delante del Ayuntamiento que se ha prolongado durante diez minutos. En ese punto y en calles aledañas se han congregado numerosos vecinos de la localidad, familiares y amigos del joven para recordarle y en señal de solidaridad, acto silencioso que ha concluido con un aplauso.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que, ante la tragedia, Lekeitio es "un pueblo solidario" y les "embarga el dolor".

Tras mostrar sus condolencias a la familia y amigos del joven, el Consistorio ha felicitado a sus vecinos "por el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad demostradas".

Previamente, se ha realizado una ofrenda floral en el muelle de los Curas donde se produjo el fallecimiento del joven.