Mungia (Bizkaia) acogerá este domingo su tradicional Feria de Ganado tras el parón del verano

BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mungia acogerá este próximo domingo, 21 de septiembre, tras el parón del verano, su tradicional Feria de Ganado en el recinto ferial de la localidad vizcaína.

Como cada tercer domingo de mes, en la feria, organizada por el Ayuntamiento de Mungia, en colaboración con la Agencia de Desarrollo Rural Jata-Ondo, se podrán ver "las mejores reses y obtener productos locales de calidad", según ha indicado la alcaldesa, Alaitz Erkoreka.

"Resulta muy importante mantener estas costumbres que nos acercan a nuestras raíces, y la feria de ganado es un ejemplo perfecto de la filosofía Cittaslow, un movimiento que impulsa un estilo de vida que prioriza la calidad frente a la rapidez, fomentando el comercio de proximidad, la movilidad sostenible, la protección de la cultura local y el respeto al medio ambiente", ha destacado Erkoreka.

En el marco de la feria de ganado se podrá disfrutar de actividades como exposición y venta de productos locales, compraventa de animales, juegos y actividades o talleres para niños, entre otras.

La alcaldesa ha resaltado que Mungia es el único municipio a nivel de Bizkaia que mantiene de forma permanente la feria de ganado durante todo el año, "lo que significa que para muchos sea un auténtico símbolo de identidad del municipio". Pasear por el recinto ferial permite a las y los visitantes conocer los animales en venta, entre ellos, destaca el ganado vacuno con una gran presencia.

Por otro lado, Erkoreka ha señalado que se ha reforzado la programación infantil para los próximos meses con juegos de temática rural y actividades con animales, con el objetivo de que los más pequeños "se acerquen al mundo rural y a las raíces de Mungia, manteniendo el espíritu del movimiento Cittaslow al que pertenece".

Al mismo tiempo, ha añadido, esta feria busca "ampliar esa filosofía a municipios locales para acercarlos al concepto del buen vivir y para practicarlo en la vida cotidiana".

De esta manera, el 21 de septiembre habrá talleres sobre Cittaslow, el 19 de octubre, actividades para realizar manualidades con calabazas para preparar la mágica Gau beltza, mientras que el 16 de noviembre, los más pequeñas podrán disfrutar creando decoraciones navideñas, y finalmente, para el 21 de diciembre se ha organizado un cuentacuentos navideño.