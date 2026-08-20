Museo Bellas Artes Bilbao cierra el 30 de agosto para la última fase de obras previa a su reapertura el 6 de octubre

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BILBAO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Bilbao cerrará sus puertas el domingo 30 de agosto para culminar la última fase de las obras de ampliación y como paso previo a su reapertura, prevista el 6 de octubre.

En un comunicado, la pinacoteca bilbaína ha informado de que, en este tiempo, el museo va a continuar con los preparativos del programa inaugural con el que celebrará su reapertura el próximo 6 de octubre.

En este sentido, y para celebrar "ocasión tan especial", el museo invita a la ciudadanía a participar activamente en la semana inaugural, que se desarrollará entre el 6 y el 13 de octubre con acceso gratuito al museo, y para poder "celebrar juntos este nuevo comienzo", han destacado.

El cierre previsto el 30 de agosto viene motivado por la necesidad de poder completar los trabajos necesarios antes de la reapertura, y coincidiendo con el final de la Aste Nagusia y la clausura de la exposición 'Paralelos y meridianos Colección Iberdrola'.

Desde el Bellas Artes han precisado que este cierre temporal durante el mes de septiembre será "el único" durante el proceso de transformación integral desarrollado a lo largo de más de cuatro años en los que las obras han convivido con un intenso programa de exposiciones y actividades.